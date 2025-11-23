Lors d’une rencontre avec le président américain Donald Trump, le maire élu de New York, Zohran Mamdani, a dénoncé le financement par les États-Unis du génocide palestinien à Gaza.

Cette rencontre à la Maison-Blanche, le vendredi 21 novembre, était le premier face-à-face des deux hommes politiques aux opinions divergentes, qui s’affrontent sur de nombreux sujets, de l’immigration à la politique économique.

Le maire de 34 ans a déclaré aux journalistes que, lors de ses échanges avec les New-Yorkais soutenant à la fois Trump et lui-même, les deux principales raisons invoquées étaient le désir de « mettre fin aux guerres sans fin » et celui de « cesser de financer, avec l’argent du contribuable, les violations des droits de l’homme ».

Répondant à la question d’un journaliste, le maire élu a réaffirmé qu’Israël commettait un génocide à Gaza et réitéré son affirmation selon laquelle l’argent des contribuables américains le finançait.

Zohran Mamdani a précisé : « J’ai parlé du génocide commis par le régime israélien et du financement de ce génocide par notre gouvernement. »

« Lors de notre rencontre, j’ai fait part au président des préoccupations de nombreux New-Yorkais quant à l’utilisation de leurs impôts pour leur propre bien et leur permettre de vivre dans la dignité », a déclaré Mamdani.

« Il est urgent non seulement de respecter les droits humains, mais aussi de tenir les promesses que nous avons faites aux New-Yorkais. »

« J’apprécie tous les efforts déployés en faveur de la paix », a-t-il ajouté.

« Nous sommes las de voir nos impôts financer des guerres sans fin, et je crois également que nous devons respecter le droit international des droits humains. Je sais que, même aujourd’hui, ces droits sont bafoués, et c’est un travail qui doit se poursuivre, où que ce soit. »

Donald Trump n’a pas commenté la question, se contentant de souligner que lui et Mamdani étaient « profondément attachés à la paix » au Moyen-Orient.

Trump a également déclaré que lui et Mamdani n’avaient pas abordé la promesse de ce dernier d’arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’il venait à New York.

Trump avait auparavant qualifié le nouveau maire de New York de « fou d’extrême gauche », de communiste et d’« antisémite ».

Alors que Mamdani gagnait en popularité dans les sondages, Trump, républicain, a menacé de couper les subventions fédérales à la plus grande ville des États-Unis.

Le maire élu a régulièrement critiqué plusieurs politiques de Trump, notamment son projet de renforcer les contrôles fédéraux sur l’immigration à New York, où quatre habitants sur dix sont nés à l’étranger.

Source: Avec PressTV