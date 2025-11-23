« Israël » poursuit ses agressions quotidiennes et ses violations de l’accord de cessez-le-feu au Liban, aussi bien dans le Sud que dans l’Est qui ont été la cible de raids de drones israéliens.

Notre correspondant dans le sud a rapporté qu’un drone ennemi a ciblé ce samedi matin un véhicule de type Rapid sur la route entre Zawtar al-charqiyyah et Mayfadoune, faisant un martyr.

Le martyr est Kamel Qaranbach

Simultanément, l’ennemi sioniste a lancé une série de frappes aériennes visant les hauteurs de Mahmoudiyyah, Jabbour et Soujod dans le sud, ainsi que Jarmaq et Wadi al-Naqra à Kfarhamam.

A l’est du Liban, dans la vallée de la Békaa, des appareils ennemis ont mené plusieurs raids sur la périphérie de la ville de Chmastar, à l’ouest de Baalbek.

بالفيديو | مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على جرود شمسطار في البقاع شرقي لبنان@aliakbarbourji pic.twitter.com/Acmy09G5o7 — قناة المنار (@TVManar1) November 22, 2025

Cette escalade des frappes aériennes a coïncidé avec d’intenses survols de drones ennemis dans diverses régions.

Ce samedi après-midi, un civil a été tué lorsqu’un drone ennemi a ciblé un véhicule civil dans l’une des vallées entre les villes de Majdal Selm et Chaqra. Le martyr est Hussein Yassine, il est le père d’un combattant du Hezbollah qui était tombé en martyr pendant la guerre de soutien à Gaza.

La nuit dernière, une frappe aérienne israélienne avait ciblé un véhicule sur la route sud menant à Faroun, faisant un martyr, selon le ministère libanais de la Santé.

Source: Al-Manar