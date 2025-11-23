Le ministre iranien du Renseignement, Ismail Khatibzadeh, a affirmé que l’Iran, grâce à ses capacités balistiques, avait détruit d’importantes infrastructures et des actifs israéliens durant les douze jours de guerre, soulignant que « l’impact de ces frappes a été reconnu par l’occupant lui-même ».

Khatibzadeh a ajouté que « l’entité israélienne souffre d’infiltration et d’espionnage au profit de l’Iran », précisant que des documents israéliens relatifs au secteur de l’énergie nucléaire, ainsi que d’autres documents hautement sensibles, avaient été intégralement transférés en Iran. Selon lui, cela témoigne du niveau de performance des services de sécurité, militaires et de renseignement iraniens.

Il a également insisté sur le fait que le déclin de la popularité et de l’influence de l’occupant sur la scène internationale est l’une des conséquences les plus marquantes de ce conflit, « les États-Unis ayant modifié leur stratégie : au lieu de chercher à renverser le régime iranien, ils tentent désormais de l’endiguer par une pression croissante ».

Khatibzadeh a expliqué que Washington se concentre désormais sur les affaires intérieures iraniennes après l’échec des personnalités et des réseaux soutenus à l’étranger à influencer l’opinion publique. Il a souligné qu’une partie du plan de l’ennemi consiste à intensifier les menaces et les sanctions militaires.

Il a également fait remarquer que le renforcement de la présence militaire américaine et des forces de l’OTAN et de leurs alliés, ainsi que le renforcement des bases d’occupation dans la région, contredisent les déclarations du président américain Donald Trump concernant une réduction du déploiement de ses forces.

Source: Média