Le député Hassan Fadlallah, membre du Bloc Fidélité à la Résistance, a déclaré : « Si l’ennemi n’est pas parvenu à nous déloger de nos terres, certains croient à tort pouvoir nous exclure du partenariat politique ou de la vie politique intérieure, exploitant la situation actuelle et le fait que la résistance a accepté cet accord et que l’État est responsable de sa mise en œuvre. »

Dans ce contexte, M. Fadlallah a affirmé : « Nous restons fermes et résilients malgré tous les défis, les difficultés et les épreuves. Au Liban, personne, qui que ce soit, ne peut saper notre partenariat avec l’État, non seulement parce que nous représentons une part importante de la population et que nous sommes une composante essentielle et intégrante du Liban, mais aussi parce que nous demeurons forts de notre présence populaire, politique et organisationnelle. »

Lors de sa participation à la cérémonie commémorative organisée par le Hezbollah en l’honneur de l’éducateur et combattant martyr Mohammad Ali Chweikh, du patronyme Abou Zar, à Mansouri, dans le sud du pays, le député Fadlallah a ajouté : « Le pays est divisé, et certains parient sur l’ennemi, cherchant à tirer profit des attaques et croyant que leur projet au Liban et dans la région a triomphé. Ils pensent qu’Israël poursuivra ses attaques jusqu’à atteindre ses objectifs, afin que certains, au Liban, puissent en bénéficier. Mais ces gens se trompent. Ils n’ont tiré aucune leçon du passé : cet ennemi agit par pur intérêt personnel, et une fois ses objectifs atteints, il ne prêtera aucune attention à ses agents qu’il a toujours abandonnés lorsqu’il a été contraint de se retirer de notre terre. »

Il a poursuivi : « Certains sèment la discorde et répandent quotidiennement la haine dans le but d’assiéger et d’isoler une communauté entière. Je ne parle pas seulement des musulmans chiites qui se sentent aujourd’hui visés par des tentatives d’isolement, des blocus financiers et économiques, ou des attaques sécuritaires. Le mouvement de résistance est un vaste mouvement qui s’étend à d’autres communautés où nous avons de nombreux alliés loyaux et dévoués. Les chiites du Liban sont fiers d’être à l’avant-garde de la résistance et d’avoir payé un si lourd tribut pour une cause sacrée. L’administration américaine cherche à les persécuter financièrement et économiquement, et certains collaborent avec Israël, qui bombarde et attaque cette communauté pour la combattre ou inciter à la haine. »

Il a souligné : « Tous ceux qui conspirent contre nous aujourd’hui n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs car nous restons fermes, inébranlables et attachés à nos droits. »

Concernant les « tentatives de renverser l’équilibre interne en incitant à la contestation de la loi électorale sous prétexte de voter pour les expatriés », Fadlallah a précisé que cela « n’est pas motivé par une quelconque bienveillance envers les expatriés et leur rôle. La loi leur accorde déjà six sièges à l’étranger, et ils peuvent voter pour eux. Il s’agit plutôt d’une tentative de confiscation du Parlement – sa présidence et sa majorité – par le biais d’un amendement à la loi électorale afin de contrôler le pays. »

Le député Fadlallah a souligné : « Nous n’avons pas faibli. Certains tentent de manipuler les structures du pays, ce qui le détruira. S’il est vrai que nous souhaitons préserver la paix civile et la coexistence, même si certains au Liban ne veulent ni coexistence ni unité, et cherchent même à saper la paix civile pour servir leurs propres intérêts, nous restons attachés à notre pays. Forts de cet engagement, de cette force et de cette cohésion, nous maintiendrons les élections dans le respect de la loi en vigueur afin de montrer à ceux qui conspirent contre notre pays qui est véritablement isolé et qui représente la majorité populaire au Liban. »

Concernant la question de la reconstruction, il a affirmé qu’ « elle est instrumentalisée contre notre peuple par le biais de pressions et de mesures américaines visant à empêcher que les fonds de reconstruction ne leur parviennent ».

Et d’expliquer : « Nous agissons sur deux fronts : le premier passe par les institutions étatiques, car un budget est actuellement en discussion, et nous nous efforcerons d’obtenir le maximum de résultats possibles par ce biais. Le second concerne nos responsabilités au sein du Hezbollah. Nous maintenons chacun de nos engagements. Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que certaines circonstances existent, et le moment venu, si Dieu le veut, nous annoncerons les mesures qui permettront de mener à bien la première phase entamée. Quels que soient les obstacles ou les pressions, nous irons au bout de ce que nous avons commencé. »

Source: Al-Manar