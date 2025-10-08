Son Éminence Cheikh Naim Qassem, Secrétaire général du Hezbollah, a affirmé que « le Hezbollah a mené la bataille des Braves, une bataille très difficile et complexe ». Il a déclaré : « Sur plus de quarante ans, nous n’avons jamais connu une pression aussi forte ni un danger aussi grand, mais grâce à Dieu Tout-Puissant, nous sommes sortis de cette bataille avec force, détermination, constance et persévérance, et nous continuerons, si Dieu le veut ».

Cheikh Qassem a déclaré lors de la cérémonie intitulée Solidarité avec l’Iran marquant le deuxième anniversaire du déluge d’Al-Aqsa : « Les fils de Sayyed Hassan Nasrallah sont des moudjahidines héroïques, et les familles, les martyrs et tous les dirigeants qui ont perpétué nos contributions, notre travail et nos vies resteront sur le terrain, si Dieu le veut, et ne permettront pas à l’entité sioniste d’atteindre ses objectifs ».

Il a noté : « Nous sommes forts, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, et nous sommes reconnaissants du soutien apporté par la République islamique de l’Iran, le Guide suprême, l’ayatollah Khamenei, le Corps des gardiens de la révolution islamique, le peuple moudjahid iranien héroïque, le gouvernement et toutes les forces de sécurité ».

Cheikh Qassem a indiqué : « Nous sentons que tout l’Iran, du début à la fin, est à nos côtés et nous a donné et fourni, nous inspirant cette détermination et cette force ».

Le Secrétaire général du Hezbollah a félicité «la République islamique de l’Iran, pour sa légendaire ténacité face à l’agression israélo-américaine pendant 12 jours » ajoutant « Dieu soit loué ! Vous avez donné l’exemple au monde entier par votre résistance, votre fermeté et vos grandes réalisations, grâce au leadership du Guide suprême, l’ayatollah Khamenei, à cette grande solidarité populaire et au travail des forces armées qui nous affrontent avec détermination et sincérité ».

Cheikh Qassem a souligné que « cette victoire est inscrite dans le présent et dans l’histoire », expliquant : « Nous savons que l’Iran en paie le prix, car il se tient aux côtés de la vérité, de la résistance, de la Palestine, des pays du monde qui ont besoin de soutien et de tous les peuples ».

Il a souligné que « l’Iran est un modèle qui ne pose pas de questions pour rester fier et digne, et pour hisser haut ce drapeau qui ne sera pas vaincu, si Dieu le veut ».

Concernant les sanctions occidentales contre l’Iran, Cheikh Qassem a déclaré : « Aujourd’hui, ils ont décidé d’imposer de nouvelles sanctions à l’Iran. Les sanctions ont-elles déjà été levées ? »

Il a souligné que « depuis la victoire de la Révolution islamique bénie, les sanctions sont en vigueur depuis 46 ans, mais le peuple iranien brille jour après jour et, par la confrontation, prouve qu’il est le peuple du terrain et le peuple de la vérité ». Il a insisté : « Si Dieu le veut, vous serez victorieux, si Dieu le veut ».

À l’occasion de l’anniversaire du martyre du Maître des Martyrs de la Nation, Sayyed Hassan Nasrallah, Cheikh Qassem a rendu hommage à « ce grand homme qui a imprégné le monde de sa foi, de sa loyauté, de sa sincérité, de ses sacrifices, de son exemple divin et de son éducation islamique pendant des générations ».

Cheikh Qassem a poursuivi : « Cet homme, par la main de laquelle des victoires contre l’entité sioniste ont été remportées et, plus important encore, qui a bâti une société résistante, un peuple moudjahid et des résistants acharnés œuvrant pour hisser haut l’étendard de la vérité et résister au mensonge ».

Il a souligné : « Il est un martyr de Palestine et un martyr de la flamme de la résistance dans la région et dans le monde, aux côtés de Sayyed Hashem Safi al-Din, qui était un soutien, un travailleur, un combattant et un sacrificateur. Il est un partenaire de toutes les grandes réalisations des dirigeants martyrs, des martyrs, des combattants, des blessés, des prisonniers et de tous ceux qui ont donné sur le terrain ».

Cheikh Qassem a également noté que « les résultats obtenus au Liban et dans la région sont le fruit de la tutelle de l’ayatollah Khamenei, suivant la voie de l’imam Khomeini. En réalité, nous avons obtenu tous ces excellents résultats grâce au soutien indéfectible apporté dans tous les domaines, que ce soit au niveau du djihad, des finances, de l’éducation, des infrastructures, de la loyauté, de la société, ou de toute autre initiative permettant à la résistance de recouvrer ses droits et de faire face à l’ennemi israélien ».

Ce mardi matin, à la Husseiniyah de l’imam Khomeini, s’est tenue la cérémonie Solidarité avec l’Iran, relatant la solidarité du peuple iranien depuis le début du coronavirus jusqu’au Déluge d’Al-Aqsa et la guerre des Douze Jours contre l’entité sioniste.

L’événement a réuni les familles des martyrs de la récente guerre des 60 Jours, des militants djihadistes, plusieurs figures de la résistance et des participants à la campagne Solidarité avec l’Iran.

Lors de la cérémonie, Hojjat al-Islam Mohammadi Golpayegani, chef du bureau du Guide suprême de la Révolution islamique, a salué l’esprit d’altruisme et de solidarité au sein du peuple iranien, soulignant le rôle central de l’imam Khamenei dans le soutien aux opprimés.

Source: Al-Manar