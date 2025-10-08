Le Hezbollah a renouvelé, « À l’occasion du deuxième anniversaire du lancement de l’héroïque bataille du Déluge d’Al-Aqsa – une bataille de rédemption, de libération, de volonté et de ténacité, une bataille pour faire face à l’injustice et à l’occupation, et pour défendre les lieux saints et la dignité – son engagement envers le peuple palestinien résistant et déterminé, qui, par sa ténacité et sa patience, mêlées de tragédies et de souffrances, a écrit les plus nobles leçons de fierté et de dignité face à l’entité israélienne la plus brutale et la plus criminelle, sous une administration américaine brutale, et face à un monde soumis et enchaîné qui assiste sans lever le petit doigt aux massacres, aux tueries et à la destruction ».

Le Hezbollah a affirmé mardi dans un communiqué : « Dès le début, cette bataille sacrée a révélé le véritable visage de l’entité sioniste, dénuée de toute humanité et soutenue par l’arrogante tyrannie américaine. Cette entité bafoue toutes les lois, résolutions et considérations humanitaires internationales, violant la souveraineté des États, les attaquant ainsi que leurs peuples, commettant massacres et génocides, et menant une guerre de famine et de déplacement contre la population de Gaza, dévoilant ouvertement ses plans expansionnistes et agressifs. »

Le Hezbollah a souligné que « la sécurité, la stabilité et l’avenir de la région dépendent de l’unité de position et de parole, de la coopération entre les États arabes et islamiques et leurs peuples, du resserrement des rangs pour soutenir la résistance et son choix, et de la traduction des positions rejetant l’agression en actions dissuasives face à cet ennemi qui ne comprend que le langage de la force et de la confrontation ».

Il a estimé que « la Oumma doit comprendre que cette entité est un poignard planté dans son cœur, une tumeur cancéreuse maligne qu’il faut éradiquer avant qu’elle ne se propage et ne mène à la destruction et à la dévastation partout où elle s’installe. »

Le communiqué a ajouté : « Nous, au sein du Hezbollah et de sa Résistance islamique, suivons la voie du Maître des Martyrs de la Nation, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), de son fils, Sayyed Hashem Seifeddine (que Dieu l’agrée), et de nos martyrs pieux. Nous continuerons à préserver la confiance de la Résistance et le sang des martyrs. En cet anniversaire, nous rendons hommage aux dirigeants martyrs et à tous les martyrs qui ont marché sur le chemin d’alQods, aux blessés et aux prisonniers, ainsi qu’à tous ceux qui se sont levés, ont soutenu et se sont sacrifiés pour alQods et la Palestine ».

Le Hezbollah a salué « le peuple palestinien libre et déterminé, ancré dans sa terre, qui a affronté la machine à tuer sioniste torse nu ».

Le texte poursuit : « Salutations aux enfants affamés de Gaza, aux mères endeuillées et aux cœurs libres qui espèrent un soulagement imminent ».

Il a salué également « la résistance palestinienne, avec toutes ses factions, et les vaillants moudjahidines qui mènent depuis deux ans le combat sacré pour la défense d’alQods et de la Oumma, affrontant les tyrans les plus brutaux de la planète dans une épopée légendaire ».

Le Hezbollah a déclaré : « Salutations à tous ceux qui ont soutenu Gaza et son peuple : la République islamique d’Iran, dirigée par l’imam Sayyed Ali Khamenei (que son ombre perdure), son peuple, son gouvernement et ses forces de sécurité et militaires ; le Yémen, ses dirigeants et son peuple ; et les vaillantes forces militaires en Irak, avec sa résistance, son autorité religieuse, son peuple et son gouvernement ».

Il a ajouté : « Nous saluons les peuples libres du monde qui ont porté haut et fort la voix de la Palestine et transmis au monde les cris et la douleur des enfants et des femmes de Gaza ».

Le Hezbollah a affirmé que « ce grand événement historique restera gravé dans les mémoires : un peuple qui s’est révolté contre l’occupant qui a usurpé ses terres, s’est battu, s’est sacrifié et a persévéré. Si Dieu le veut, il triomphera, car il mérite la victoire. La Palestine sera pleinement rendue à son peuple, malgré tous les conspirateurs, normalisateurs et fainéants – c’est une promesse divine, et Dieu ne rompt pas Sa promesse ».

Source: Médias