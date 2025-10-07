Israël a tué au milieu de la journée un des survivants des attaques aux bipeurs et son épouse dans une frappe de drone sur leur voiture à Zibdine dans le casa de Nabatiyeh, au sud du Liban.

Le martyr Hassan Ali Atwi, originaire du village de Kfar Kila faisait partie de plus de 3.000 personnes qui été blessées et mutilées pendant les attaques aux bipeurs le 17 septembre 2024, revendiquées par l’entité sioniste. Il a perdu la vue et ses deux mains.

Il attendait dans sa voiture devant l’école de ses deux enfants et son épouse Zeinab était au volant lorsqu’un drone l’a frappé de plein fouet les tuant tous les deux. Il y a eu 4 blessés dans l’attaque.

« Il avait accordé une interview à la radio… au cours de laquelle il a parlé de sa mutilation comme d’un bienfait divin, de la résistance et de ses gens, du retour au sud et de l’attachement à la terre…avec une voix de l’au-delà. Que sa vie se clôture par son martyre et celui de son épouse qu’il a tant aimée, et qui n’aurait pu survivre sans lui, qui était ses yeux et son âme, et lui était son cœur et son esprit du jihad, c’est bien le triomphe de Hassan », a réagi la journaliste Isra’ al-Fas sur X.

Il avait perdu deux autres enfants pendant la guerre de soutien à Gaza.

Le député et chirurgien ophtalmologue Jéradé qui avait opéré et soigné des centaines de cas pareils lui avait rendu hommage il y a deux semaines pour saluer son courage.

Le Hezbollah lui a rendu hommage, le présentant comme « un martyr sur la voie d’al-Qods ».

L’armée d’occupation israélienne a indiqué avoir tué Hassan Atwi, « un terroriste important de l’unité de défense aérienne du Hezbollah dans la région de Nabatiyé ». M. Atwi « dirigeait les efforts de réorganisation et de réarmement » de cette unité et « entretenait des contacts avec ses dirigeants en Iran pour l’achat d’équipements », a ajouté l’armée.

Cet assassinat a soulevé des réactions offusquées au Liban.

La députée indépendante Halimé Kaakour a écrit sur X :

« L’ennemi israélien bombarde un père de famille aveugle, dans leur voiture… Son projet est de déplacer les gens du sud et de détruire tous les aspects de la vie.

Les Libanais devraient être conscients du danger qui menace leur pays. L’Etat ne sera jamais rétabli si la vie est ôtée à l’une de ses parties.

Le chiffre de ceux qu’Israël a tués depuis la conclusion de l’accord de cessez-le-feu a dépassé les 280 Libanais, auxquels j’ajoutent les 625 blessés, et ce en raison des violations israéliennes perpétrées plus de 4.500 fois .

Cet ennemi est terroriste et perfide. Sont aussi terroristes que lui tous ceux qui le soutiennent et ceux qui veulent faire la paix avec lui ! Ni paix ni normalisation mais seulement un accord de trêve ».

Le journaliste Khalil Nasrallah a quant à lui tweeté : « En toute criminalité, Israël les a tués, il l’aurait fait si leurs enfants étaient en leur compagnie. Cette agression est une vengeance. Comme toutes les autres. C’est l’effusion d’un sang pur. Nous ne sommes pas dans un Etat pour se plaindre à lui ».

Le 21 septembre, l’entité sioniste avait tué 5 civils dont 4 membres d’une même famille, les Charara, dont 3 enfants, dans des raids de drone dans la localité de Bint Jbeil au sud du Liban.

Par ailleurs, l’ennemi israélien a ciblé cet après-midi les faubourgs de Harbata et du Hermel, dans la Bekaa, par plusieurs frappes aériennes. L’armée israélienne a affirmé que son aviation a lancé des raids contre des camps d’entraînement appartenant à la Force Radwan du Hezbollah dans la région de la Bekaa. Il n’y a eu ni martyr ni blessé, a indiqué la Direction de la défense civile de l’organisme de santé du Hezbollah.

Source: Divers