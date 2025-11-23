Les dirigeants du G20 se sont engagés le samedi 22 novembre, dans la déclaration finale de leur sommet, à œuvrer pour une « paix juste, globale et durable » au Soudan, en République démocratique du Congo, dans les territoires palestiniens et en Ukraine.

« Guidés par l’ensemble des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies, nous travaillerons pour une paix juste, globale et durable au Soudan, en République démocratique du Congo, dans le Territoire palestinien occupé et en Ukraine », indique la déclaration finale du sommet de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Condamnant le terrorisme « sous toutes ses formes et manifestations », le texte ajoute : « Ce n’est qu’avec la paix que nous pourrons atteindre la durabilité et la prospérité. »

Les dirigeants se sont également engagés à contribuer à la fin d’autres conflits et guerres à travers le monde.

Le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, a confirmé samedi que les dirigeants du G20 avaient adopté la déclaration du sommet, selon le diffuseur public SABC.

Créé en 1999, le G20 est composé de 19 pays et de deux organisations régionales – l’Union Européenne et l’Union africaine.