En dépit de leurs souffrances, les Gazaouis commémorent le martyre de Sayed Hassan Nasrallah
En dépit de leurs souffrances, les Gazaouis commémorent le martyre de Sayed Hassan Nasrallah
En dépit de leurs souffrances, les Gazaouis commémorent le martyre de Sayed Hassan Nasrallah
Depuis 3 heures
29 septembre 2025
Une peinture sur sable sur la plage de Gaza sur laquelle est inscrite: Depuis Gaza, nous abandonnerons pas la Palestine Ô Sayed Hassan.
Info en Images
Ô Sayed Hassan tu es présent à Gaza
L’expression: « Nous allons prier à AlQods », jointe de la signature de Sayed Nasrallah
Ô Sayed Hassan, Gaza te salue du fond d’AlAqsa, tu ne seras point oublié
