« Israël » a annoncé jeudi « l’interdiction des activités de 37 grandes organisations humanitaires internationales dans la bande de Gaza ». Ces organisations n’ont pas fourni aux autorités israéliennes les noms de leur personnel palestinien, conformément à la nouvelle législation.

Le ministère israélien des Affaires de la Diaspora a expliqué dans un communiqué que « les organisations qui n’ont pas respecté les normes requises en matière de sécurité et de transparence verront leur autorisation suspendue ».

Cette législation fait craindre un nouveau ralentissement de l’acheminement de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, dévastée par deux années de guerre israélienne. La plupart de ses habitants ont un besoin urgent d’abris, de soins de santé et de nourriture.

La suspension de l’aide humanitaire suscite des critiques

« Israël » a récemment fait l’objet de vives critiques de la part de la communauté internationale, alors que l’échéance pour que les organisations non gouvernementales internationales se conforment à ces obligations, annoncées en mars dernier, approche.

L’Union européenne a appelé à « la levée des obstacles à l’acheminement de l’aide humanitaire ».

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, Volker Türk, a déclaré que « des suspensions arbitraires comme celles-ci ne font qu’aggraver la situation déjà catastrophique de la population de Gaza ».

Le Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a qualifié les mesures israéliennes de « précédent dangereux », ajoutant que « ces restrictions s’inscrivent dans une tendance inquiétante de mépris du droit international humanitaire et d’entrave croissante aux opérations de secours ».

Une coalition de 17 organisations israéliennes de gauche a condamné ces restrictions dans une déclaration commune publiée jeudi matin.

La coalition a affirmé que « le retrait de 37 ONG internationales compromet le travail humanitaire (…), met en danger le personnel (…) et nuit à l’efficacité de la distribution de l’aide ».

