Dans un message publié ce mercredi 31 décembre sur X, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a vivement dénoncé une compilation vidéo de la chaîne d’information américaine CNN, qui regroupe les allégations mensongères du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, contre le programme nucléaire iranien.

« Il s’agit de mensonges et de propagande. CNN compile trois décennies de fausses allégations répétées de Netanyahu sur le programme nucléaire iranien, avertissant à chaque fois que l’Iran était sur le point de se doter de la bombe nucléaire », a-t-il écrit, le qualifiant de « mythomanie ».

Ladite vidéo, diffusée le mardi 30 décembre sur CNN, juxtapose les accusations infondées formulées par Netanyahu depuis 1996 au sujet des activités nucléaires iraniennes, présentant Téhéran comme « une menace imminente ».

This is ‘mythomania’: CNN compiles 3 decades of Netanyahu’s continuing lies about Iran’s nuclear program, each time warning that Iran was very close to developing a nuclear bomb. pic.twitter.com/6HZ7TAPsBl — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) December 30, 2025



La diffusion de cette vidéo intervient alors que le président américain Donald Trump a tenu lundi des propos ouvertement belliqueux lors d’une conférence de presse conjointe avec Netanyahu. Il a menacé d’une action militaire, avertissant que les États-Unis frapperaient les capacités balistiques et les installations nucléaires iraniennes si Téhéran les reconstruisait.

« J’entends dire que l’Iran essaie de se reconstruire, et s’il le fait, nous devrons les abattre. Nous les frapperons très durement », a lancé le président américain.

Des responsables iraniens ont rejeté ces propos, les qualifiant d’irresponsables et d’incendiaires, avertissant qu’un tel langage ne fait qu’alimenter l’instabilité.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a fermement réagi à la dernière menace de frappes renouvelées contre l’Iran, proférée par Trump, promettant que toute nouvelle agression se heurtera à une riposte écrasante qui fera regretter à ses auteurs leur acte.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a quant à lui déclaré que Washington portera l’entière responsabilité de tout acte d’agression contre l’Iran.

Dans une lettre adressée mardi à ses homologues à travers le monde, M. Araghchi est revenu sur les conséquences de l’agression illégale israélo-américaine menée contre l’Iran en juin 2025, avertissant que toute nouvelle violation « incomberait entièrement aux États-Unis ».

Il a souligné que la République islamique « n’hésitera pas à répondre de manière décisive et regrettable à tout acte d’agression », mettant en avant la détermination de l’Iran à défendre sa souveraineté face aux menaces américaines et à l’aventurisme militaire du régime israélien.

Pour rappel, les États-Unis se sont joints à l’agression militaire du régime israélien contre l’Iran en juin, prenant pour cible trois sites nucléaires dans le pays — Fordow, Ispahan et Natanz — sous prétexte d’allégations sans fondement selon lesquelles « l’Iran pourrait fabriquer une arme nucléaire dans un délai de deux mois ».

Source: Avec PressTV