Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud affirme disposer d’informations de renseignement selon lesquelles le Somaliland a accepté d’accueillir des Gazaouis déplacés en échange d’une reconnaissance officielle par ‘Israël’.

Ces déclarations ont été faites le mercredi 31 décembre lors d’un entretien accordé à la chaîne qatarie Al Jazeera, quelques jours après l’annonce par l’entité sioniste de la reconnaissance du territoire sécessionniste.

Selon le chef de l’État somalien, cet accord présumé irait bien au-delà de la seule question du déplacement des Gazaouis. Le Somaliland a également consenti à l’installation d’une base militaire israélienne sur son sol et à rejoindre les accords de normalisation avec ‘Israël’.

Le président somalien a en outre dénoncé une manœuvre destinée à déstabiliser la Somalie et l’ensemble de la Corne de l’Afrique.

Il estime que la reconnaissance israélienne du Somaliland intervient à un moment critique, alors que Mogadiscio tente de renforcer l’unité nationale par des moyens pacifiques. Il accuse également ‘Israël’ de chercher à « exporter » la guerre contre Gaza vers le continent africain.

‘Israël’ a annoncé vendredi dernier reconnaître officiellement le Somaliland, une entité autoproclamée indépendante depuis 1991 mais toujours considérée par la communauté internationale comme faisant partie intégrante de la Somalie.