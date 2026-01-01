Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné, le mercredi 31 décembre, l’adoption par le Parlement israélien d’amendements à une loi visant à suspendre les activités de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), estimant qu’ils visent à affaiblir encore davantage sa capacité d’action.

« Ces amendements cherchent à entraver davantage la capacité de l’UNRWA à fonctionner et à mener à bien ses activités mandatées.

La loi et ses amendements sont incompatibles avec le statut et le cadre juridique international applicable à l’UNRWA et doivent être immédiatement abrogés », a déclaré Guterres dans un communiqué, selon son porte-parole Stéphane Dujarric.

Par ailleurs, Guterres a rappelé que l’UNRWA fait partie intégrante du système onusien et qu’elle est entièrement couverte par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, laquelle s’étend à ses biens, ses installations, ses responsables et son personnel.

« Les biens utilisés par l’UNRWA sont inviolables », a-t-il ajouté.

Dans le même esprit, Guterres a rappelé les obligations d’Israël au regard de la Charte des Nations unies ainsi que de la Convention sur les privilèges et immunités de l’ONU.

En outre, il a souligné que, dans son avis consultatif rendu le 22 octobre, la Cour internationale de justice avait confirmé le devoir d’Israël de respecter pleinement les privilèges et immunités de l’ONU dans le Territoire palestinien occupé, y compris ceux de l’UNRWA et de son personnel.

Guterres a également réaffirmé son « soutien ferme » à l’UNRWA, soulignant son « rôle indispensable » dans l’assistance apportée au peuple palestinien à Gaza et dans l’ensemble de la région.

« La poursuite des opérations de l’UNRWA à Gaza contribue à la mise en œuvre effective de la résolution 2803 (2025) du Conseil de sécurité ainsi que du Plan global pour mettre fin au conflit de Gaza sur le terrain », a-t-il précisé.

Par ailleurs, lundi, la Knesset israélienne a donné son approbation finale à un projet de loi visant à couper l’électricité et l’approvisionnement en eau des bureaux de l’UNRWA, une mesure entrée en vigueur immédiatement.

Selon la Radio de l’armée d’occupation, les députés ont adopté le texte en deuxième et troisième lectures, avec 59 voix pour et 7 contre, au sein du Parlement composé de 120 sièges.

Conformément au droit de l’occupation, un texte législatif doit être adopté en trois lectures à la Knesset avant de devenir contraignant.

En outre, en octobre 2024, la Knesset avait déjà approuvé définitivement une loi distincte interdisant les activités de l’UNRWA en Israël, en invoquant des allégations selon lesquelles certains membres de son personnel auraient été impliqués dans l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas contre ‘Israël’, des accusations que l’agence onusienne rejette.

Enfin, il convient de rappeler que l’UNRWA a été créée par l’Assemblée générale des Nations unies il y a plus de 70 ans afin d’apporter assistance aux Palestiniens contraints de quitter leur terre après l’usurpation de la Palestine par les gangs sionistes.