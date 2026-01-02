À Stockholm, capitale de la Suède, plusieurs centaines de personnes ont annulé mercredi soir 31 décembre 2025 les festivités du Nouvel An pour participer à un rassemblement en solidarité avec la population de Gaza.

Bravant le froid intense, les manifestants suédois se sont réunis à la place Sergels Torg à l’initiative de nombreuses organisations de la société civile. Ils ont choisi de rendre hommage aux enfants et aux civils tués par Israël, préférant le recueillement aux célébrations du Nouvel An.

Portant des banderoles sur lesquels on pouvait lire « Des enfants sont tués à Gaza », « Des écoles et des hôpitaux sont bombardés », « Respectez immédiatement un cessez-le-feu » ou encore « Mettez fin aux pénuries alimentaires », les participants ont dénoncé le génocide en cours à Gaza et ont exhorté la Suède à mettre un terme à ses ventes d’armes à Israël.

Dans un communiqué publié au nom des organisateurs, les manifestants ont déclaré : « Pour le nouvel an, nous rejetons les morts massives, le siège imposé à la Palestine et le silence face à ces événements. Nous refusons d’entamer une nouvelle année en détournant le regard de l’injustice ».

Dans le texte, les manifestants pro-palestiniens ont fustigé le non-respect d’Israël de ses engagements de paix avec la Palestine.

« Alors que le monde entre dans la nouvelle année, le génocide continue en Palestine. Malgré le cessez-le-feu, des Palestiniens sont tués, le siège se poursuit et des personnes sans abri meurent de froid », selon le même communiqué.

Agitant des drapeaux palestiniens et portant des torches, les manifestants ont ensuite marché en direction du Parlement suédois.

En dépit de l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne en octobre 2025, le régime israélien le viole encore en lançant des frappes meurtrières qui ont coûté la vie à plus de 414 Palestiniens et ont fait au moins 1 100 blessés.

Ce jeudi 1er janvier, des frappes aériennes et les tirs d’artillerie israéliens ont pris pour cibles l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza ainsi que les quartiers de Zeitoun et de Choujaiya, dans la ville de Gaza, ainsi que dans la partie orientale du camp de réfugiés de Boureij, dans le centre de l’enclave.

Conformément aux dernières données du ministère de la Santé de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le régime sioniste a déclenché sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza, au moins 71 269 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont tombées en martyrs et plus de 171 232 autres ont été blessées.

Source: Avec Press Tv