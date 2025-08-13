Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé sa conviction d’être investi d’une « mission historique et spirituelle », soulignant son soutien à la « vision du Grand Israël », qui, selon Israël, englobe des zones telles que les territoires palestiniens occupés et des parties de la Jordanie, du Liban, de la Syrie et de l’Égypte.

Ces propos ont été tenus lors d’une interview accordée à la chaîne israélienne i24, dont les détails ont été publiés mardi par le site web hébreu The Times of Israel.

Le site web rapporte que Netanyahu a déclaré lors de l’interview se sentir investi d’une « mission historique et spirituelle » et être « profondément attaché à la vision du Grand Israël ».

Selon le site, l’expression « Grand Israël » a été utilisée après la guerre des Six Jours en juin 1967 pour désigner Israël et les territoires qu’il venait de conquérir : Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan.

Interrogé s’il se sentait « en mission pour le peuple juif », il a répondu qu’il était « en mission pour des générations ».

Il a ajouté : « Si vous me demandez si j’ai le sentiment d’avoir une mission, historiquement et spirituellement, la réponse est oui.»

En janvier dernier, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié sur l’une de ses plateformes en ligne une prétendue carte dont la légende inventait une histoire israélienne millénaire, conformément aux revendications répétées des Hébreux concernant un « royaume juif » englobant des parties des territoires palestiniens occupés, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l’Égypte.

Depuis des décennies, Israël occupe des territoires en Palestine, en Syrie et au Liban, et refuse de s’en retirer et de permettre la création d’un État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est pour capitale, sur la base des frontières d’avant 1967.

Le Mouvement des Moudjahidines palestiniens considère ces déclarations comme « une preuve flagrante de la mentalité expansionniste sioniste, qui ne se contente pas d’occuper la Palestine mais étend ses ambitions à d’autres pays arabes dans le cadre d’un projet colonial à long terme ».

Source: Médias