Un contrôleur aérien de l’aéroport Paris-CDG a été suspendu pour avoir dit lundi « Free Palestine » lors d’un échange radio avec l’équipage d’un vol de la compagnie israélienne El Al, a annoncé mardi le ministère français des Transports.

« L’analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés », a écrit mardi sur X le ministre Philippe Tabarot, précisant que le contrôleur s’est « vu retirer toute possibilité d’exercer jusqu’à nouvel ordre ».

Les propos ont été tenus lors d’un vol lundi matin au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, a fait savoir à l’AFP le ministère des Transports.

« Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits », a déclaré M. Tabarot.

Pour le ministre, ces faits contreviennent « aux règles des radiocommunications, qui doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien » et témoignent « d’un non-respect du devoir de réserve du fonctionnaire », statut des contrôleurs aériens en France.

Une enquête administrative avait été ouverte plus tôt dans la journée, après un signalement par la compagnie porte-drapeau d’Israël, El Al.

La guerre génocidaire israélienne contre Gaza a fait plus de 61.599 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, depuis octobre 2023.