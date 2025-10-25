Le cabinet israélien s’est réuni vendredi pour discuter de la gestion des Palestiniens qui s’approchent de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Les ministres ont appelé à tirer même sur les « enfants et les ânes », selon la chaîne israélienne Channel 14.

Le chef d’état-major adjoint de l’armée a déclaré que « les soldats tirent sur les adultes qui s’approchent de la ligne, tandis que les soldats arrêtent, selon lui, les « enfants et les ânes ».

Cependant, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé à « tirer également sur les enfants et les ânes », affirmant qu’Israël doit « cesser d’être clément », selon ses propres termes.

L’Autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que Ben-Gvir a demandé lors de la discussion ministérielle : « Pourquoi ne tirerions-nous pas sur un enfant monté sur un âne ?»

Cette question, selon la même source, faisait suite à une déclaration d’un responsable militaire israélien anonyme concernant l’application de tirs le long de la ligne jaune sur un suspect adulte, lors de l’arrestation d’un enfant monté sur un âne.

La commission a poursuivi en indiquant que le responsable de la coordination entre le gouvernement et la Knesset, Dudi Amsalem, s’est interrogé : « Qui doit être abattu en premier, un enfant ou un âne ?»

Elle a ajouté que le ministre de la Guerre, Yisrael Katz, avait résumé la situation en ces termes : « Quiconque s’approche de la clôture doit savoir qu’il peut être blessé. »

L’armée de l’occupation israélienne a déjà tué plusieurs Palestiniens pour avoir franchi la ligne jaune, qui n’est pas clairement définie pour les Palestiniens.

Il convient de noter que la ligne jaune, stipulée dans le plan du président américain Donald Trump pour le retrait de l’armée d’occupation israélienne de la bande de Gaza dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers, n’est pas clairement visible, ce qui expose les civils aux tirs, ignorant qu’ils s’approchent de la ligne jaune.

Avec son retrait jusqu’à la ligne jaune, l’armée d’occupation israélienne contrôle toujours 53 % de la bande de Gaza, et les retraits ultérieurs seront mis en œuvre conformément aux étapes de l’accord.

La première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza est en vigueur depuis le 10 octobre, selon le plan Trump.

