Vendredi soir, les forces d’occupation israéliennes ont lancé plusieurs attaques dans différentes zones de Cisjordanie, qui ont donné lieu à des affrontements entre les forces d’occupation et de jeunes Palestiniens.

À Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, des affrontements ont éclaté entre des jeunes palestiniens et les forces d’occupation israéliennes dans la ville de Beit Furik, où les forces d’occupation ont arrêté un jeune Palestinien. Les forces d’occupation israéliennes ont lancé un raid sur le village d’Azmut, à l’est de Naplouse.

À Ramallah, des affrontements ont éclaté dans la ville de Nilin, où les forces d’occupation israéliennes ont tiré à balles réelles. De jeunes Palestiniens ont résisté à une attaque de colons dans la prairie de Sa’i, entre les villes d’Al-Mughayyir et d’Abou Falah.

Par ailleurs, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté deux jeunes et en ont placé d’autres en détention après avoir attaqué un centre commercial dans la ville de Silwad, près de Ramallah.

Des affrontements ont éclaté dans la ville de Tuqu, au sud-est de Bethléem, où les forces d’occupation israéliennes ont tiré à balles réelles avant de se retirer.

À Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, des affrontements ont éclaté dans la ville de Sair, et les forces d’occupation ont saisi trois véhicules avant de se retirer de la zone de Shkara, à l’est de Yatta.

L’occupation israélienne poursuit ses attaques en Cisjordanie, où elle cherche à imposer son contrôle sécuritaire et à étendre les activités d’annexion et de colonisation.

Source: Médias