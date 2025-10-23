Dans une escalade grave qui reflète le visage le plus sauvage de l’occupation israélienne, le ministre extrémiste Itamar Ben Gvir continue d’inciter publiquement à tuer et à torturer des prisonniers palestiniens, s’appuyant sur les plateformes de médias sociaux et des médias qui servent une agenda d’extermination, a dénoncé le Club des Prisonniers palestiniens.

Selon le site d’information palestinien francophone Sada news, ce club constate que cette incitation coïncide avec des mouvements législatifs à la Knesset visant à adopter des lois légitimant l’exécution collective des prisonniers, et à établir des tribunaux d’exception dépourvus des garanties les plus élémentaires de justice, dans une étape qui préfigure un tournant dangereux vers la légalisation des crimes contre les détenus palestiniens, en particulier ceux de la bande de Gaza.

Le Club des Prisonniers a expliqué que ces voies légales, qui ont commencé par des approbations préliminaires, représentent un tournant dangereux vers la légalisation des crimes contre les prisonniers et la transformation du meurtre et de l’exécution en pratiques sous couvert légal.

Le Club a montré que les témoignages des prisonniers palestiniens qui ont été libérés après l’expiration de leurs peines ou dans le cadre du dernier échange de prisonniers, révèlent un niveau sans précédent de barbarie et de crimes commis contre eux pendant les opérations d’arrestation ou pendant leur détention, notamment depuis le début de la guerre d’extermination. Il a insisté sur le fait que ce que les prisonniers ont raconté et ce que les corps des martyrs récemment remis montrent, des atrocités et des exécutions de terrain systématiques contre les détenus de Gaza, appellent à une enquête internationale urgente et indépendante sur ces crimes, sur la base des preuves et des témoignages disponibles.

Une politique profondément enracinée

Le Club des Prisonniers a également noté que la politique d’extermination continue dans les prisons, et que les partis d’extrême droite de l’État d’occupation exploitent la question des prisonniers comme un outil d’incitation et de propagande électorale, alors que les dirigeants de droite rivalisent à chaque saison électorale pour montrer davantage de cruauté et de barbarie envers les prisonniers palestiniens.

Le Club a confirmé que cette approche n’est pas un comportement accidentel mais une politique profondément enracinée dans la structure du système d’occupation et ses pratiques depuis des décennies.

Le Club des Prisonniers, avec les institutions spécialisées, a renouvelé sa confirmation que ce qui se passe dans les prisons israéliennes constitue une extension de la guerre d’extermination, et que les chiffres annoncés concernant les martyrs parmi les prisonniers ne reflètent qu’une petite partie de l’ampleur des crimes et des violations, y compris la torture physique et psychologique, la famine, le refus de traitement, l’humiliation, et les agressions sexuelles, y compris le viol.

Le Club des Prisonniers a appelé la communauté internationale à former une commission d’enquête internationale indépendante et complète sur les crimes commis contre les prisonniers palestiniens, y compris les meurtres délibérés et les exécutions sommaires, qui relèvent des crimes d’extermination. Il a également demandé à la Croix Rouge internationale de reprendre immédiatement ses visites aux prisons, et de faire pression sur les autorités d’occupation pour permettre aux familles de visiter leurs enfants sans restrictions.

Le Club a conclu sa déclaration en indiquant que, malgré l’exécution du dernier échange, plus de 9100 prisonniers palestiniens demeurent détenus dans les prisons de l’occupation, en plus de centaines de détenus dans des camps appartenant à l’armée d’occupation israélienne.

Un acte fasciste

De son côté, le mouvement Hamas a déclaré que la démonstration de Ben Gvir de la torture systématique des détenus palestiniens et sa menace de les exécuter sont une manifestation du comportement fasciste de l’occupation.

Il a ajouté : « Nous appelons la communauté internationale à dénoncer l’occupation nazie et à révéler ses crimes à l’opinion publique et à traduire ses dirigeants en justice internationale équitable ».

Il a également déclaré : « Nous appelons la communauté internationale à mettre fin aux violations de l’occupation contre nos prisonniers et à les libérer, et à empêcher les criminels d’échapper à leurs sanctions. »

Les autorités pénitentiaires israéliennes font porter aux détenus palestiniens libérables des pulls sur lesquels est inscrit un message en arabe : « je pourchasserai mes ennemis jusqu’à les attraper. Et je ne reviendrai qu’après les avoir éradiqués ».

Source: Avec Sada News