Vendredi, le président américain Donald Trump a intensifié le renforcement militaire de son pays dans les Caraïbes en déployant le groupe aéronaval Gerald Ford en Amérique latine, marquant ainsi l’action la plus agressive de Washington dans la région à ce jour.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du renforcement militaire actuel de Trump dans les Caraïbes, qui comprend huit navires de guerre, un sous-marin nucléaire et des avions de chasse F-35.

Ce déploiement est susceptible de susciter des inquiétudes dans la région quant aux intentions de l’administration Trump, car il représente une escalade significative dans un contexte de tensions latentes avec le Venezuela, dont le gouvernement est accusé à plusieurs reprises par Washington d’abriter des trafiquants de drogue et de saper les institutions démocratiques.

Renforcement des capacités américaines

« La présence renforcée des forces américaines dans la région du Commandement Sud renforcera la capacité des États-Unis à détecter, surveiller et perturber les acteurs et activités illicites qui menacent la sécurité et la prospérité du territoire américain, ainsi que notre sécurité dans l’hémisphère occidental », a déclaré le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, dans un message publié sur la plateforme X.

Parnell n’a pas précisé quand le porte-avions se rendrait dans la région, mais il a traversé le détroit de Gibraltar et atteint l’Europe quelques jours auparavant.

Le Ford, entré en service en 2017, est le plus récent porte-avions américain et le plus grand au monde, avec plus de 5 000 marins à bord.

Depuis début septembre, l’armée américaine a mené dix raids contre des navires, principalement dans les Caraïbes, accusés de trafic de drogue, tuant une quarantaine de personnes.

Le Pentagone n’a pas fourni beaucoup de détails, mais a indiqué que certaines des victimes étaient vénézuéliennes.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a réaffirmé que les États-Unis cherchaient à le renverser du pouvoir.

