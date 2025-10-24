Dans une interview accordée au site web de la chaine de télévision d’information libanaise al-Mayadeen, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a affirmé que « le gouvernement libanais, depuis sa formation, se devait de mobiliser toutes les puissances régionales et internationales pour faire pression sur Israël afin qu’il cesse ses violations, qu’il entame son retrait israélien complet du Liban et libère les prisonniers libanais ».

Il a toutefois reconnu que l’ouverture de canaux diplomatiques et politiques à cet égard « n’a pas été fructueuse ».

« Nous n’avons pas épuisé les moyens diplomatiques et politiques. Les choses pourraient prendre plus de temps, mais c’est notre principale option aujourd’hui, et je ne vois pas d’autre option », a-t-il ajouté.

Recourir aux instances internationales

En réponse aux déclarations de l’envoyé américain Tom Barrack concernant la suppression de tous les mécanismes antérieurs et à son affirmation selon laquelle le Liban n’a d’autre choix que de négocier avec Israël, Salam a déclaré : « Le Liban a aujourd’hui ses propres règles, et nous avons nos propres principes sur lesquels nous agirons. »

Selon Salam, il existe « un équilibre des forces ; tout comme il existe un équilibre des forces militaire, il existe un équilibre des forces politiques et diplomatiques. Si ce principe n’était pas efficace, les gens ne se seraient pas adressés aux Nations Unies, n’auraient pas cherché à faire adopter la récente Déclaration de New York, n’auraient pas accru le nombre de pays reconnaissant la Palestine, et n’auraient pas saisi la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale. »

Il a ajouté : « Cela porte-t-il ses fruits du jour au lendemain ? Bien sûr que non. »

D’après lui, « l’évolution de l’opinion publique se reflétait également dans les positions des pays, comme ce fut le cas avec la reconnaissance de la Palestine par plusieurs pays ».

Israël n’a pas respecté le cessez-le-feu, ni le Liban

Salam a poursuivi : « Nous œuvrons également en parallèle pour mobiliser tous les efforts diplomatiques et politiques pour contraindre Israël à se retirer du Liban, à libérer nos prisonniers et à mettre fin à ses violations de notre souveraineté. »

« Israël n’a pas respecté l’accord de cessation des hostilités… tandis que le Liban n’a entrepris aucune action militaire contre Israël durant cette période. Cependant, l’accord ne se contente pas de stipuler une cessation des hostilités entre les deux parties. Son introduction indique également clairement la nécessité de restreindre le port d’armes au sein de l’État et énumère les forces autorisées à porter des armes (l’armée libanaise, les Forces de sécurité intérieure libanaises, la Sûreté de l’État, la Sûreté générale, les Douanes et les Municipalités), soit six au total », a-t-il souligné.

Il a poursuivi : « Nous n’avons pas franchi cette étape, mais nous avons mis les choses en route. Il s’agit essentiellement d’une demande libanaise, qui fait partie intégrante de l’accord de Taëf. »

Une guerre d’usure avec « Israël »

Salam a en outre affirmé que le Liban avait entamé des discussions sur la mise en œuvre de l’accord par Israël, déclarant : « Nous avons commencé par ces discussions et ils ont commencé par les drones… » « Nous sommes aujourd’hui en guerre. Nous sommes dans une guerre d’usure. Un jour, la situation s’intensifie, le lendemain, elle ralentit. Nous faisons tout notre possible pour empêcher cette escalade. Nous essayons d’inverser la situation et d’œuvrer pour le retrait d’Israël et l’arrêt des attaques. »

Il a poursuivi : « Nous devons faire notre devoir. Il ne s’agit pas d’une initiative libanaise isolée. Il s’agit d’une initiative libanaise menée avec nos frères arabes et nos amis du monde entier. Il s’agit d’une bataille diplomatique majeure et ouverte qui ne se terminera pas en un jour ou deux. Mais je ne veux pas dire que nous devrions attendre 70 ans. »

« Le mécanisme fait partie de l’accord du 27 novembre 2024. Nous en faisons partie. C’est le cadre dans lequel nous pouvons négocier, et nous y sommes présents. Nous nous y réunirons, aux côtés des Français, des Américains et des Israéliens. Nous nous réunirons dans un cadre tripartite avec les Nations Unies », a-t-il ajouté.

La normalisation liée à l’initiative de Paix arabe

En réponse à une question sur les négociations indirectes, Salam a déclaré : « Elles ne sont pas nouvelles. » « Il existe le cadre tripartite qui existait avec les Nations Unies, et le cadre du mécanisme. Ce sont des cadres de négociation appropriés, mais ils diffèrent sur ce que nous négocions. À mon avis, nous ne pouvons pas renégocier les règles de la résolution 1701, ni négocier ce que la déclaration de cessation des hostilités incluait, comme le retrait complet d’Israël des points qu’il occupe encore, ni la question de la libération des prisonniers ou de la cessation des hostilités. En revanche, nous pouvons négocier les modalités de sa mise en œuvre, mais ce sont des axiomes qui ne peuvent être négociés. »

Il a ajouté : « Personne ne rejette l’idée de négociations, mais il est nécessaire qu’une force soutienne ces négociations… L’unité interne est notre principale force, et ce qui compte, c’est que nous soyons unis en tant que Libanais afin de pouvoir négocier avec force avec Israël, et non seuls. D’où l’importance de notre insistance sur la présence des Nations Unies, car elles représentent le droit international, et le droit international est dans notre intérêt. Nous sommes la partie faible. Nous avons besoin des Nations Unies et du droit international, et nous devons mobiliser nos amis et frères pour les mettre à cette échelle. La question de l’équilibre des forces est une question complexe, mêlant tous ces facteurs. »

En réponse à une question sur son refus de négociations directes avec l’entité israélienne, il a déclaré : « Jusqu’à nouvel ordre, cela ne fait pas partie de nos plans. Tout dépend des circonstances. Nous ne sommes pas des spéculateurs boursiers. »

Il a ajouté : « Les discussions sur la normalisation suivent le processus de paix. À cet égard, nous sommes attachés à l’Initiative de paix arabe, adoptée lors du sommet de Beyrouth en 2002. La normalisation est une question ultérieure. Si l’Initiative de paix arabe est mise en œuvre, si Israël se retire des territoires qu’il a occupés en 1967 et si l’État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale est reconnu, alors chaque nouvelle évolution sera discutée. Nous en sommes loin. Cela s’appelle l’Initiative de paix arabe. On vous demande : « Êtes-vous pour la paix ? » Cela s’appelle l’Initiative de paix arabe, et elle a été adoptée à Beyrouth, mais elle est assortie de conditions. Elle respecte les règles de cette Initiative de paix arabe. »

Il a ajouté : « Les règles sont la reconnaissance du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et de son droit à établir son État indépendant, avec Jérusalem pour capitale, ainsi que le retrait total d’Israël des autres territoires arabes occupés. Si cela se réalise, oui, nous sommes pour la paix. La normalisation est une question qui suit la paix. Nous en sommes encore très loin. Toute paix durable ne peut reposer que sur les fondements de justice et d’équité que constitue l’Initiative de paix arabe. »

Il a déclaré : « À ceux qui appellent à la normalisation, nous disons : « Super ! Commençons par examiner l’Initiative de paix arabe et mettons-la en œuvre. » »

Ne pas accabler le Liban au-delà de ses capacités

Concernant le désarmement du Hezbollah, Salam a déclaré : « Certains parlent de désarmement, de retrait des armes et de reddition des armes. Je n’ai pas utilisé ces termes. J’utilise les termes de l’accord de Taëf : l’extension de l’autorité de l’État libanais. À mon avis, l’État libanais doit pouvoir étendre son autorité à toutes les régions libanaises avec ses propres forces, et j’inclus spécifiquement ses propres forces. »

Salam a évoqué le rôle de la résistance libanaise dans la libération du Sud-Liban, déclarant : « Sans la résistance libanaise, Israël ne se serait pas retiré en 2000. Pendant la majeure partie de ces années, la résistance libanaise était principalement composée du Hezbollah. Je ne crois pas que cette situation existe aujourd’hui. »

Il a ajouté : « Je le répète : l’homme malhonnête est celui qui ne reconnaît pas le rôle du Hezbollah dans la libération du Liban. Sans les sacrifices du Hezbollah et de la résistance nationale libanaise en général, avant et avec le Hezbollah, la libération du Sud n’aurait pas été possible. J’en suis convaincu, et elle est profondément ancrée. Cependant, j’en ai aussi une seconde : nous ne devons pas accabler le Liban au-delà de ses capacités. Je crois que la prétendue guerre de soutien a accablé le Liban au-delà de ses capacités… Après avoir célébré la libération, nous nous sommes retrouvés avec plusieurs villages libanais occupés, avec des dizaines de milliers de personnes dont les maisons ont été détruites et déplacées. »

Il a souligné que le Hezbollah est « un parti politique libanais fondamental… Le lien est toujours de mise (avec ses responsables) et ma porte leur est ouverte. Il existe des échanges entre nous ».

Il a en outre précisé que la reconstruction des villages et localités détruits pendant la guerre n’est pas liée au désarmement.

Le retour du Liban aux frères arabes

Concernant les relations du Liban avec les pays arabes, il a déclaré : « L’une des principales missions que je me suis assignées était le retour du Liban à ses frères arabes. Nous avons œuvré au rétablissement des relations du Liban avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et tous les autres pays, et nous avons restitué le Liban au monde arabe. Nous attendons avec impatience le retour du monde arabe au Liban. »

Interrogé sur la principale raison de la position négative de l’Arabie saoudite à l’égard du Liban, il a répondu : « Je n’aime pas parler de position négative. Comment est-ce possible alors qu’elle travaille avec la France pour préparer une conférence de soutien à l’armée et aux forces de sécurité ? Ce que nous cherchons avec nos frères saoudiens, c’est la levée de l’interdiction de voyager pour les Saoudiens au Liban et des exportations libanaises. »

Relations avec l’Iran et la Syrie : oui mais sans ingérence

Concernant les relations avec l’Iran et la Syrie, il a déclaré : « Nous souhaitons entretenir les meilleures relations avec l’Iran, mais elles doivent être fondées sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures. J’ai exprimé la même préoccupation concernant les relations libano-syriennes à mes frères syriens et au président Charaa. Je lui ai dit : « Nous souhaitons tourner la page. Le Liban a beaucoup souffert de l’ingérence syrienne dans ses affaires, et je sais que vous avez également souffert de l’ingérence des partis libanais dans vos affaires. C’est une page que nous devons tourner et construire de nouvelles relations fondées sur la non-ingérence dans les affaires d’autrui et le respect mutuel de nos politiques. »

Salam a ajouté : « La situation est bien meilleure aujourd’hui à la frontière libano-syrienne en termes de contrôle des opérations de contrebande, notamment de drogue, et une cellule opérationnelle libano-syrienne conjointe est en place pour ce problème. Concernant la question des détenus syriens dans les prisons libanaises, nous avons discuté en détail de ceux qui pourraient être libérés immédiatement et de ceux qui pourraient nécessiter des traités ou des procédures judiciaires.»

Salam a confirmé par ailleurs que les élections législatives auront lieu à la date prévue, déclarant : « Je ne participerai pas aux élections et je n’interviendrai pas, ni directement ni indirectement. »

Source: Média