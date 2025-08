Le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a déclaré que le problème au Liban réside dans l’agression israélienne qui n’a pas connu de répit en dépit de l’accord de cessez-le-feu et non dans l’armement de la résistance qui « veille à sa souveraineté ».

Dans son discours à l’occasion de la commémoration du 40eme jour du martyre de Haj Ramadan, Mohamad Said Ezaidi, le général des gardiens de la révolution qu’il qualifié « le martyr de l’Iran pour la Palestine », il a invité l’Etat libanais à repousser les diktats et les pressions des Etats-Unis et d’un certain pays arabe qu’il n’a pas nommé pour désarmer la résistance dans le cadre d’un calendrier. Assurant qu’ils servent exclusivement les intérêts d’Israël.

Selon lui, ceci ne figurait pas dans l’accord de cessez-le-feu qui a mis fin à 66 jours de guerre entre la résistance et Israël en 2024 et qui a été violé sans cesse par l’ennemi sioniste.

« Si vous soutenez véritablement le Liban, vous devez soutenir la fin de l’agression, le retrait de l’occupation israélienne, le début de la reconstruction et la libération des prisonniers. Ensuite, venez nous parler de ce que vous souhaitez. Nous sommes prêts. »

Cheikh Qassem a rappelé que la résistance figurait dans les accords de Taëf conclus en 1990 et qui ont mis fin à la guerre civile au Liban.

« C’est une question constitutionnelle ne peut pas être discutée par un vote, mais nécessite un consensus et la participation de diverses composantes de la société sur des questions communes », a-t-il insisté.

Le numéro un du Hezbollah a assuré que le désarmement de la résistance ne fera pas cesser les agressions israéliennes contre le Liban mais bien au contraire, conseillant d’écouter les déclarations de dirigeant israélien qui assurent vouloir garder le contrôle des 5 régions occupées au sud du Liban.

S’interrogeant sur les mesures dissuasives que le gouvernement libanais s’est engagé à prendre dans sa déclaration ministérielle pour faire cesser les agressions israéliennes, il a proposé une session du conseil des ministres pour mettre au point « une stratégie de sécurité nationale qui tienne compte de la force du Liban, sans fixer de calendrier de désarmement »

Selon lui dans cette étape que traverse le Liban, la solution réside en s’acquérant les moyens de puissance et non en les sacrifiant. « Soit tout le Liban gagne soit tout le monde », a-t-il averti.

« Pour surmonter cette étape, nous devons être des lions, et non des agneaux prêts à être dévorés », a-t-il aussi affirmé.

« « « « « `

Hajj Ramadan : le martyr iranien de la Palestine

Au début de son discours, cheikh Naïm Qassem a parlé de Hajj Ramadan, le nom de résistance donné au général des gardiens de la révolution islamique en Iran, le martyr Mohamad Said Izadi qui s’est consacré entièrement à la cause palestinienne, comme il l’a expliqué, le sacrant « le martyr iranien de la Palestine ». Il était bien connu des milieux de la résistance libanaise et palestinienne, assure-t-il.

« Il est venu du fin fond de la terre pour être au service du peuple palestinien et de la libération de la Palestine », a-t-il souligné révélant que cet homme originaire de la province de Kermânchâh, au nord-ouest de l’Iran est venu au Liban pour la première fois en 1984.

« Il a rejoint par la suite le Bureau de Palestine au sein des gardiens, pour collaborer avec les factions de résistance palestinienne, il a passé 13 mois avec les Palestiniens qui avaient été exclus par l’ennemi israélien vers Marj al-Zohour au sud du Liban pour subvenir à leurs besoins. Faisant la connaissance d’Abdel Aziz al-Rantissi, d’Ismaïl Haniyeh, de Mahmoud al-Zahhar et d’autres, dont la plupart se sont élevés en martyrs ».

Selon cheikh Qassem, il est revenu au Liban après l’an 2000, pendant la seconde intifada palestinienne qui avait éclaté au lendemain de l’incursion du Premier ministre israélien Ariel Sharon dans la mosquée d’al-Aqsa. Et ce à la demande du commandant jihadique de la résistance libanaise le martyr Imad Moughniyeh « avec lequel il avait mis au point un plan de défense de la bande de Gaza en 2005 », après le retrait israélien de l’enclave.

« Il s’intéressait particulièrement au développement du travail de résistance en Palestine et au suivi de ses diverses affaires politiques, militaires, sécuritaires, médiatiques et sociales. »

« Le martyr croyait en l’unité palestinienne et rencontrait régulièrement les dirigeants des factions palestiniennes. Lorsqu’il les réunissait au Liban, il sollicitait ma présence en tant que représentant du Hezbollah, pour que le Hezbollah maintienne une relation directe avec les frères palestiniens. Le martyr Ramadan coordonnait également des réunions conjointes entre le Hezbollah et les factions palestiniennes à Téhéran. »

Par la suite cheikh Qassem a parlé de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza en disant :

« Aujourd’hui, vous voyez en Palestine les crimes et le génocide de ce grand peuple. Aucun peuple au monde ne peut supporter ce que ce peuple palestinien a enduré jusqu’à présent : 61 000 martyrs, 150 000 blessés, 2,2 millions de personnes qui se déplacent d’un endroit à l’autre, exposées à des massacres quotidiens et à une famine permanente. Elles sont même tuées lorsqu’elles viennent chercher des provisions ou de l’aide. Tout cela est un crime systématique, organisé et quotidien, avec le meurtre d’enfants et de femmes dans les tentes, les maisons et les rues, et même lorsqu’ils reçoivent certains services comme de la nourriture, etc.

Cela démontre que les USA et Israël œuvrent de manière organisée à l’extermination de ce peuple palestinien, car ils veulent sa terre pour l’usurpateur Israël. Ils ne veulent pas qu’il vive et prospère. Cependant, c’est un peuple qui survivra, si Dieu le veut. Il a persévéré tout au long de ces 77 ans, protégeant l’étendard de la résistance et des droits sacrés. Il endure depuis environ deux ans maintenant ces crimes odieux et ces massacres horribles. Pourtant, ils restent fiers et ils triompheront, si Dieu le veut ».

Il a poursuivi : « Hajj Ramadan a décrit le déluge d’Al-Aqsa comme un miracle qu’aucune résistance au monde n’a réussi à accomplir, et il a souligné qu’al-Qods transcende et honore ceux qui la servent. » Il a souligné que ce point de vue découle de l’approche de l’Imam Khomeiny (que son secret soit sanctifié), qui a décrit l’entité israélienne comme une tumeur cancéreuse maligne, pour laquelle il n’existe aucun remède autre que l’éradication.

Cheikh Qassem a salué la relation étroite de Hajj Ramadan avec la direction du Hezbollah, dirigée par Son Éminence Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée). Il a déclaré connaître tous les dirigeants du Hezbollah, avoir participé à la guerre de juillet 2006 et à la bataille « Uli al-Bas, (la bataille de braves) et être rentré au Liban deux jours seulement après le martyre de Sayyed Nasrallah, se mettant à la disposition de la résistance.

Il a souligné « son amour du Hezbollah, de la Résistance, de Sayyed Nasrallah et de tous ceux qui œuvrent pour Dieu Tout-Puissant. Il a souligné que Hajj Ramadan possédait de sublimes qualités personnelles : un croyant, un mystique, un amoureux de l’Imam Khomeiny (que son secret soit sanctifié) et de l’Imam Khamenei (que son ombre perdure), humble mais ferme, digne et généreux. Les enfants des martyrs occupaient une place particulière dans son cœur et ses préoccupations. »

Et cheikh Qassem de conclure ce volet en rappelant comment il s’est élevé en martyr : « Le général de division Mohammad Said Izadi est élevé en martyr le 21 juin 2025 dans la ville sainte de Qom, en Iran, lors de l’agression israélienne traitresse. Le ministre israélien de la Guerre a commenté cet assassinat en déclarant : « L’assassinat de Mohammad Said Izadi est l’accomplissement le plus marquant de la guerre contre l’Iran », ce qui témoigne de l’étendue de son influence et de son rôle dans les souffrances infligées à l’ennemi. »

Explosion du port : des procès sans politisation ni sectarisme

Cheikh Qassem a évoqué dans son discours la 5eme commémoration de l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, la qualifiant de « catastrophe majeure » ayant fait des victimes et des blessés, laissé derrière lui dévastation et souffrance, et impacté la vie de nombreux citoyens. Il l’a également décrite comme « une blessure profonde au Liban, à ses citoyens et à tous ses partisans ».

Cheikh Qassem a appelé à « accélérer la clôture des procès et des enquêtes, sans la politisation qui a retardé leur issue jusqu’à présent ». Il a exprimé l’espoir que la prochaine étape soit « une période de clôture rapide, sans politisation ni sectarisme, sans accusations toutes faites ni injonctions extérieures », afin que la vérité soit révélée et que l’affaire aboutisse à une conclusion juste, « afin que l’auteur soit puni et les innocents exonérés ».

A SUIVRE

Source: Al-Manar