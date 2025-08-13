L’activité de construction sur les sites d’armement européens s’est intensifiée depuis l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, selon une analyse du Financial Times des données satellites radar couvrant 150 installations de 37 entreprises.

«L’Europe se prépare à la guerre alors que les usines d’armement se développent à une vitesse triple», annonce le Financial Times.

«Les usines d’armement européennes se développent à un rythme trois fois supérieur à celui du temps de paix, s’étendant sur plus de 7 millions de mètres carrés de nouveaux développements industriels qui représentent un réarmement d’une ampleur historique», est-il précisé.

«Les données montrent que la relance de la défense européenne, promise de longue date et portée par une injection de subventions publiques, commence à se concrétiser non seulement dans les discours politiques ou les promesses de dépenses, mais aussi dans le béton et l’acier».

«Parmi les sites ayant connu la plus forte expansion figure un projet conjoint entre le géant allemand de la défense Rheinmetall et l’entreprise publique hongroise de défense N7 Holding, qui a construit un vaste site de production de munitions et d’explosifs à Várpalota, dans l’ouest de la Hongrie», note le Financial Times.

«Ces observations interviennent alors que les gouvernements de l’UE débattent de la manière de maintenir les livraisons d’armes à Kiev et de reconstituer leurs propres stocks, face à un engagement américain potentiellement hésitant», conclut le quotidien financier anglophone.

Source : Observateur Continental