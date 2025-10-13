Correspondant d’Al-Manar : Un jeune Palestinien a été blessé par les tirs israéliens devant la prison d’Ofer – Site de la chaîne AlManar-Liban
lundi , octobre 13 2025
Médias israéliens: Netanyahu annule sa visite à Charm el-Cheikh
Les prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l’accord d’échange arrivent à Ramallah
Médias israéliens: Netanyahu s’est entretenu avec le président égyptien, qui l’a invité à participer au sommet de Charm el-Cheikh
Les forces d’occupation israéliennes prennent d’assaut les maisons des prisonniers qui devraient être libérés en Cisjordanie, menaçant leurs familles en cas de célébration de leur retour
Médias israéliens: Trump et Netanyahu discutent de la possibilité que le Premier ministre joigne le sommet de Charm el-Cheikh
Correspondant d’Al-Manar : Les forces d’occupation ont lancé des gaz lacrymogènes sur les journalistes à l’extérieur de la prison d’Ofer pour tenter de les disperser
Correspondant d’Al-Manar : Un jeune Palestinien a été blessé par les tirs israéliens devant la prison d’Ofer
Bureau d’information des prisonniers : les bus transportant les prisonniers palestiniens quittent la prison d’Ofer vers Ramallah et la prison du Néguev vers Gaza
Trump est arrivé à la Knesset israélienne pour prononcer un discours
Club des prisonniers : 1 968 prisonniers seront libérés aujourd’hui, dont 250 condamnés à perpétuité
Correspondant d’Al-Manar : Un jeune Palestinien a été blessé par les tirs israéliens devant la prison d’Ofer
Depuis 2 heures
13 octobre 2025
Articles liés
