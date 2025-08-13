Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, est arrivé ce mercredi matin 13 août à Beyrouth.

Il a été accueilli à l’aéroport de Beyrouth par les députés du Hezbollah et du mouvement Amal ainsi que par des représentants des factions de la résistance palestinienne, notamment le Hamas et le Jihad islamique.

M.Larijani a tenu une brève conférence de presse au cours de laquelle il a mis en valeur les liens étroits entre le Liban et l’Iran.

« Grâce aux liens étroits entre le Liban et l’Iran, une forte solidarité existe entre les deux peuples. Chaque fois que le Liban est confronté à une quelconque souffrance, nous la ressentons également en Iran. Soyez assurés que nous serons aux côtés du cher peuple libanais dans toutes les circonstances », a affirmé M.Larijani.

Et d’ajouter : « Nous nous efforçons toujours de réaliser les intérêts suprêmes du Liban. »

Au cours de cette visite de moins de 24 heures, le dirigeant iranien a en outre indiqué « qu’il doit tenir plusieurs réunions avec des responsables libanais, notamment le chef d’Etat, le président du parlement et le Premier ministre ».

Un accueil populaire spontané a en outre été réservé à l’hôte iranien sur la route de l’aéroport.

M.Larijani est descendu de la voiture pour saluer les citoyens qui ont scandé des slogans en soutien à la Résistance et à l’Iran.