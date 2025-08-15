Anwar Gargash, conseiller du président des Émirats arabes unis, a condamné jeudi soir les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant « le Grand Israël ».

Dans une publication sur la plateforme X, Gargash a déclaré que ces déclarations « traduisent un discours extrémiste et arrogant dont la région et ses habitants paient le prix depuis longtemps. Quelle provocation s’agit-il ? Quel est l’intérêt de cette rhétorique incendiaire ? Jusqu’à quand l’extrémisme et les extrémistes contrôleront-ils l’avenir de la région par un discours d’élimination et de marginalisation ? »

Les Émirats arabes unis, par l’intermédiaire de leur ministère des Affaires étrangères, ont exprimé « leur plus ferme condamnation et dénonciation des déclarations de Netanyahou », affirmant leur « rejet catégorique de ces déclarations provocatrices, qui constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies ».

Il a appelé à « la nécessité pour les extrémistes du gouvernement israélien de cesser leurs déclarations et leurs actes de provocation, ainsi qu’à la nécessité de mettre un terme à tous les projets de colonisation et d’expansion qui menacent la stabilité régionale et compromettent les perspectives de paix et de coexistence dans la région et entre ses peuples ».

De son côté, le Grand Mufti du Sultanat d’Oman, Ahmed ben Hamad Al-Khalili, a condamné les déclarations de Netanyahou jeudi, soulignant « qu’il a surpris le monde avec son projet d’établir un Grand Israël, un rêve qu’il nourrit, comme ceux qui l’ont précédé ».

Il a noté sur Twitter que « ce rêve n’est pas nouveau, mais plutôt celui qu’ils ont prétendu avoir lors de la Conférence de Bâle en Suisse, tenue en 1897, qui a abouti aux Protocoles des Sages de Sion, et leur véritable rêve de gouverner le monde entier, y compris les pays qui ont vu naître cette entité ».

Le mufti du Sultanat a appelé « les frères qui ont juré fidélité à cette entité, lui ont fourni fonds et armes, et ont tenté de désarmer la Résistance islamique à réfléchir à ce qu’ils ont reçu de leur loyauté envers cette entité ».

Il s’est interrogé : « Cela leur a-t-il été bénéfique, ou sont-ils la première bouchée que l’entité sioniste a l’intention d’avaler ? Qu’ils réfléchissent : ce qu’ils leur ont offert leur sera-t-il bénéfique ? »

Al-Khalili a souligné : »ils doivent comprendre que leur seul salut réside dans l’adhésion à la vérité, l’unité de foi, l’unification de la parole et le soutien du droit qu’ils ont abandonné ».

Il a ajouté : « Le monde doit comprendre ce que cette entité leur réserve, afin que personne ne puisse dire : « J’ai été mangé le jour où le taureau blanc a été mangé. »

Mercredi, le Premier ministre israélien a déclaré à la chaîne israélienne i24 qu’il était investi d’une mission historique et spirituelle et a exprimé son profond attachement à la vision du « Grand Israël ».

Ce discours a été accueilli par une large condamnation internationale et arabe de l’expansion évoquée par Netanyahu, par laquelle il entend annexer des pays supplémentaires aux territoires occupés.

Source: Médias