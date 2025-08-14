Les forces armées yéménites ont annoncé, ce jeudi 14 août, avoir mené une opération militaire de haute qualité contre l’aéroport de Lod (Ben Gourion), dans la région occupée de Jaffa, à l’aide d’un missile balistique hypersonique « Palestine 2 ».

Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que l’opération a atteint son objectif, évoquant « la fuite de millions de sionistes vers des abris et la suspension du trafic aérien » suite à ce tir de missile.

Le communiqué a souligné que cette opération intervient « en soutien au peuple palestinien opprimé et en riposte aux crimes de génocide et de famine commis par l’ennemi israélien dans la bande de Gaza ».

Il est à noter que les médias israéliens ont rapporté avoir entendu des explosions ce jeudi à l’aube, après que l’armée israélienne a annoncé avoir détecté un tir de missile en provenance du Yémen.

Poursuite de l’escalade jusqu’à la levée du siège

Dans ce contexte, les forces armées yéménites ont indiqué qu’elles « surveillaient l’évolution de la situation sur le terrain à Gaza », affirmant leur confiance dans la capacité des factions de la résistance palestinienne à contrecarrer « le plan de l’ennemi visant à occuper Gaza et à déplacer sa population ».

Le communiqué a réitéré l’intensification des opérations de soutien du Yémen jusqu’à la fin de l’agression et la levée du siège israélien contre la bande de Gaza.

Et d’insister : « Nous resterons à vos côtés jusqu’à la victoire, avec toutes les capacités disponibles ».