Cheikh Qassem : Le sang de nos martyrs ne sera pas versé en vain. Il est préférable que nos citoyens soient unis. Alors l’étranger se soumettra à notre volonté, le Liban en récoltera les fruits et nous parviendrons à un accord entre nous. – Site de la chaîne AlManar-Liban
