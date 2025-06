Le Secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran a publié, ce mardi 24 juin, un communiqué concernant « l’imposition d’un cessez-le-feu à l’ennemi sioniste et à ses partisans terroristes ».

Dans son communiqué le Conseil a affirmé: « Notre réponse à l’ennemi a été écrasante et courageuse. Ces ripostes ont forcé l’ennemi à cesser ses attaques et nos forces sont toujours sur le qui-vive, méfiantes envers les déclarations de l’ennemi ».

Et d’ajouter : « Nous avons forcé l’ennemi à se repentir, à admettre sa défaite et à mettre fin unilatéralement à son agression ».

Et de prévenir : « Nos forces armées sont prêtes à répondre de manière décisive et douloureuse à toute action hostile de l’ennemi ».

Voici les principaux points du communiqué intégral:

Au peuple iranien honorable et résistant,

Suite à l’agression sioniste, vos fils courageux et vos âmes vaillantes au sein des forces armées de la République islamique d’Iran, appliquant les ordres du Guide suprême de la Révolution islamique et du Commandant en chef des forces armées, s’appuyant sur Dieu et montrant l’exemple en frappant l’ennemi au plus fort de sa malveillance, ont finalement répondu à l’agression américaine en ciblant la base américaine d’Al-Udeid au Qatar et dans d’autres territoires occupés par des tirs de missiles.

Votre vigilance, votre résistance et votre unité sans pareille ont constitué la principale stratégie pour vaincre l’ennemi et offrir une chance d’instaurer une stabilité durable pour l’islam et les moudjahidines résistants, qui ont mené des combats créatifs et acharnés sans interruption pendant des décennies.

Au cours des 12 derniers jours, grâce au sang versé par les moudjahidines et à leur persévérance acharnée, chaque agression a reçu une réponse opportune et avec l’ampleur appropriée.

Le cadeau qui vous a été offert en échange de votre patience, de votre attitude profonde et mesurée, des combats des résistants, de votre persévérance et de votre victoire sur l’ennemi a été la défaite et la trahison des tyrans, et il ne sera jamais effacé de la mémoire historique.

Fortes de cette profonde conscience de vous, peuple iranien, les forces armées de la République islamique d’Iran déclarent qu’à partir de maintenant, toute agression ou menace du régime sioniste ou de ses partisans fera l’objet d’une réponse décisive et directe.

La victoire ne vient que de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage.