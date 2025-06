L’Iran a annoncé mercredi avoir pendu trois espions à la solde d’Israël, au lendemain de l’entrée en vigueur d’une fragile trêve entre la République islamique et ‘Israël’.

« Idris Ali, Azad Shojai et Rasoul Ahmad, qui ont tenté d’importer de l’équipement pour mener des assassinats dans le pays ont été arrêtés et jugés pour (…) coopération en faveur du régime sioniste. La sentence a été exécutée ce matin (…) et ils ont été pendus », a indiqué le pouvoir judiciaire.

Ces exécutions ont eu lieu à Ourmia, ville du nord-ouest proche de la Turquie, précise le pouvoir judiciaire, qui a diffusé des photos des trois hommes portant l’uniforme bleu des prisonniers.

Lundi, un autre homme lié au Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, avait été pendu.

Ce mercredi, les services de renseignement et de sécurité iranien ont assuré avoir arrêté 700 agents de l’entité sioniste travaillant dans des réseaux d’espionnage et chargés des attaques terroristes.

Durant les 12 jours de guerre, l’Iran a découvert plusieurs réseaux d’agents actifs dans plusieurs régions iraniennes, dont entre autres Téhéran, Bouchehr, Khuzestan (est), Borujerd (ouest), Kurdistan iranien (ouest), Ilam(Ouest), Machhad (nord-est) …

Certains étaient chargés de confectionner des drones suicides et des engins explosifs dans des ateliers afin de viser des lieux sensibles et de perpétrer des attentats terroristes.

Dans la seule région de Téhéran, 10 mille drones ont été trouvés et confisqués.

Images : Arrestation d’un agent du Mossad dans l’ouest de Téhéran, qui se trouvait à bord d’un camion contenant des drones suicides.

D’autres avaient pour mission de collecter des informations ou de prendre des photos ou de filmer des sites sensibles dont les lieux des défenses aériennes.

Les forces de sécurité ont aussi traqué et capturé des éléments qui menaient des campagnes de désinformation ou pro israéliennes sur les réseaux sociaux.

Des agents ont été arrêtés pendant qu’ils tentaient de quitter l’Iran.

Des européens figurent parmi les personnes arrêtées. Ils étaient entrés comme touristes », selon le communiqué des Gardiens de la Révolution. Ils étaient chargés de mission d’espionnage sur des sites « militaires et sensibles » ou de « de monter un réseau, collecter du renseignement et perturber les systèmes d’armement et de missiles en Iran ».

L’agence de presse Mehr avait diffusé une vidéo indiquant que les Gardiens de la Révolution avaient placé en garde-à-vue un Allemand dans la province de Markazi, à l’ouest de Téhéran. Il est accusé de s’être approché d’un « dépôt de munitions, d’une caserne, de tunnels de missiles et d’une base aérienne afin de recueillir des informations ».

Des médias iraniens ont fait état de l’arrestation de 3 touristes ukrainiens agents du Mossad dans la province d’Ispahan (centre)

Dimanche , le pouvoir iranien a promis d’accélérer les procès après l’offensive déclenchée le 13 juin par Israël et manifestement alimentée par des données de renseignement très précises.

« Les affaires liées à la sécurité, notamment au soutien au régime usurpateur (Israël), et au fait d’agir comme cinquième colonne de l’ennemi, seront traités plus rapidement », avait alors déclaré à la télévision d’Etat le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejeï.

Source: Divers