Plusieurs Palestiniens ont été blessés lundi soir lors d’une attaque de colons dans les villes de Halhul et Surif à Hébron, au sud de la Cisjordanie.

Les médias palestiniens ont rapporté que « plusieurs colons, sous la protection des forces israéliennes, ont attaqué des Palestiniens à Halhul et Surif et les ont violemment battus ».

Les médias ont ajouté que « les colons ont détruit des cultures de vigne dans le quartier de Hawawer à Halhul, en ont volé une autre et ont incendié une maison dans la zone marécageuse d’Ein al-Hamam, au nord de Surif ».

Il a également été signalé « qu’une importante force de l’armée d’occupation israélienne a attaqué le camp de réfugiés d’al-Fawwar, au sud d’Hébron. Des affrontements ont également éclaté entre de jeunes Palestiniens et les forces d’occupation israéliennes dans la ville de Beita, au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie ».

L’occupation israélienne continue d’intensifier ses attaques contre la Cisjordanie, et les colons poursuivent également leurs attaques sur diverses zones, dans le cadre de la guerre d’extermination dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Source: Médias