Le Département des Relations médiatiques du Hezbollah a condamné « le crime brutal et odieux commis par l’ennemi sioniste contre des journalistes dans la bande de Gaza, qui a entraîné le martyre de six journalistes (cinq d’Al Jazeera et un de la plateforme Sahate), suite au bombardement direct et délibéré de leur tente près de l’hôpital al-Chifa à Gaza ».

Le Département a qualifié cet acte de « crime de guerre à part entière, révélant la brutalité, la criminalité et l’immoralité de cette entité ».

Il a déclaré que « cet assassinat systématique de journalistes, après que l’ennemi israélien a décidé d’occuper l’ensemble de la bande de Gaza, vise à écarter les médias de leur rôle de dénonciation des crimes, des massacres, des génocides et de la famine commis par l’entité sioniste, en prélude au déplacement forcé du peuple palestinien de la bande de Gaza ».

Le Département des Relations médiatiques a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des martyrs, à la direction et au personnel d’Al Jazeera, ainsi qu’à tous les professionnels des médias et les journalistes libres en Palestine et dans le monde arabe et islamique, qui croient encore au grand rôle des médias, défendent les opprimés contre les tyrans du monde, et insistent pour défier les dangers et les défis afin de documenter les crimes de cette entité brutale ».

Il a conclu en invitant « tous les médias, les institutions humanitaires et de défense des droits de l’homme et les organisations internationales à condamner ce crime sioniste continu contre les journalistes et les institutions médiatiques et à prendre les mesures nécessaires pour le poursuivre devant les tribunaux internationaux compétents. »