L’armée libanaise a organisé ce dimanche les obsèques de quatre des six martyrs, morts dans une explosion alors qu’elle cherchait un dépôt d’armes et de munitions dans la vallée de Zibqine, au sud du Liban.

La direction de l’orientation au sein du commandement de l’armée libanaise avait indiqué samedi qu’un incident tragique s’est produit alors qu’une unité de l’armée procédait à l’inspection et au désamorçage d’un dépôt d’armes dans la région de Wadi Zibqine, à Tyr.

Ces cérémonies ont été organisées dans les provinces d’origine des soldats martyrs.

Deux des soldats martyrs, Ibrahim Mustafa et Abbas Salhab sont originaires des localités Majdaloun-Baalbek et Younin dans la Bekaa.

Le troisième, Mohammed Chouqeir est né dans le quartier de Ghobeiry, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Deux autres, Ahmed Fadel et Hadi al-Bay sont originaires de Debaal et la ville de Tyr au Sud-Liban. Ce dernier n’a pas encore été inhumé.

Il en est de même pour le sixième soldat martyr, Yamen al-Hallaq, qui originaire de la ville de Qarha, au Akkar.

Selon le correspondant d’al-Manar, suite à cet incident, certains politiciens ont lancé des appels à l’armée libanaise pour combattre le Hezbollah.

Parmi ceux-là, le député Ghassan Hasabani, du bloc du parti de Samir Geagea, les Forces libanaises. Ce dernier est considéré comme le parti de l’ambassade, en allusion à l’ambassade américaine. Il est également soutenu par l’Arabie saoudite.

La semaine passée, le gouvernement libanais a adopté lors d’une réunion inconstitutionnelle dirigée par le Président de la république Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam la feuille de route de l’envoyé américain Tom Barrack en faveur du désarmement de la résistance. Une décision qui a été décriée par le président du bloc parlementaire du Hezbollah Mohamad Raad.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré ouvertement ce dimanche « qu’Israël a aidé le gouvernement libanais dans les efforts destinés à désarmer le Hezbollah ». « Ce qui se passe actuellement au Liban, c’est grâce à Israël », a-t-il déclaré.

Dans la localité de Adloun, au sud du Liban, ont eu lieu ce dimanche les obsèques du journaliste Mohammad Hamza Chéhadé qui a été tué dans un raid israélien sur sa voiture vendredi. Il était le directeur du site d’information Hawana Loubnane.

Source: Divers