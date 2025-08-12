Lundi, les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont accusé « des groupes affiliés à l’Autorité syrienne de transition de mener des actions provocatrices et de violer l’accord de cessez-le-feu dans plusieurs zones ».

Les FDS ont expliqué que « ces groupes ont commencé il y a plusieurs jours par des mouvements suspects, notamment autour de la ville de Deir Hafer et de ses villages affiliés », soulignant que « leurs forces sont patientes et ne répondent pas à ces provocations répétées ».

Dans un communiqué publié lundi, les FDS ont averti que « la poursuite de ces violations pourrait les inciter à riposter en légitime défense ».

Les FDS ont indiqué que « d’autres groupes affiliés au gouvernement de Damas continuent de se rassembler autour des quartiers de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh », intensifiant « leurs patrouilles, des drones survolant régulièrement ces deux quartiers. L’un d’eux a bombardé les abords de Cheikh Maqsoud ».

Les FDS ont affirmé que « ces actions constituent une violation flagrante du cessez-le-feu et contredisent l’accord conclu le 1er avril entre les conseils de quartier de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh et les autorités syriennes ».

Elles ont souligné que « ces actions suscitent le ressentiment des habitants des deux quartiers et mettent en danger leur sécurité ».

Elles ont appelé le gouvernement syrien à « contrôler le comportement de ses éléments indisciplinés », avertissant que « la poursuite de ces actions pourrait conduire à l’échec des accords et des ententes ». Elles ont insisté « sur la nécessité d’éviter tout ce qui pourrait menacer la paix civile à Alep et dans ses environs ».

