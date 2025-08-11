Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto estime que le gouvernement israélien a « perdu la raison et son humanité » quant à la situation à Gaza et évoque la possibilité de sanctions, dans un entretien lundi dans le quotidien La Stampa.

« Ce qui est en train de se passer est inacceptable. Nous ne faisons pas face à une opération militaire avec des dommages collatéraux, mais à la négation pure du droit et des valeurs fondatrices de notre civilisation », argumente M. Crosetto.

« Nous sommes engagés sur le front de l’aide humanitaire mais, au-delà des condamnations, nous devons à présent trouver le moyen de forcer » le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « à penser avec clarté », ajoute-t-il.

Interrogé sur de possibles sanctions internationales contre Israël, le ministre a estimé que « l’occupation de Gaza et certains actes graves en Cisjordanie marquent » une intensification des actions militaires « face à laquelle des décisions doivent être prises ».

« Ce ne serait pas contre Israël mais une manière de sauver ce peuple d’un gouvernement qui a perdu la raison et son humanité », poursuit M. Crosetto.

« Nous devons toujours distinguer les gouvernements des Etats et des peuples et des religions qu’ils professent. Cela vaut pour Netanyahu et pour (le président russe Vladimir) Poutine, dont les méthodes, dorénavant, sont devenues dangereusement similaires », conclut le ministre.

Il réagissait au projet du gouvernement de M. Netanyahu de prendre le contrôle de la ville de Gaza et de cibler les derniers bastions du Hamas, un plan qui a suscité des critiques à travers le monde. Le Premier ministre israélien affirme de son côté que cette option est « le meilleur moyen de terminer la guerre » contre le Hamas à Gaza.

L’Italie a refusé de se joindre à d’autres nations pour reconnaître un Etat palestinien. M. Crosetto a défendu cette décision en disant que « reconnaître un Etat qui n’existe pas risque de tourner à la provocation politique dans un monde qui meurt sous les provocations ».

