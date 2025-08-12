La chaîne israélienne i24 News a rapporté lundi que « des efforts américano-israéliens sont en cours pour modifier radicalement le mandat de la FINUL au Sud-Liban, voire pour la supprimer complètement ».

Le correspondant de la chaîne, Amichai Stein, a déclaré « qu’Israël et les États-Unis voient cette fois-ci une opportunité d’agir en ce sens ».

M. Stein a ajouté que « le message envoyé par les États-Unis, avant la discussion du Conseil de sécurité sur l’avenir du mandat de la FINUL à la fin du mois, est que « en l’absence de changement, ils exigeront la suppression de cette force ».

Selon M. Stein, les trois possibilités envisagées face à cette menace américaine sont : l’annulation totale du mandat, c’est-à-dire la suppression complète de la FINUL ; la modification de la force et son changement substantiel ; et l’octroi à la force d’une année supplémentaire pour opérer sous sa forme actuelle, avec sa dissolution complète à l’issue de cette période ».

Il a déclaré : « Nous nous dirigeons pratiquement vers le démantèlement de la FINUL ou vers une modification significative de son mandat, ce qui implique de lui accorder le pouvoir de recourir à la force (contre le Hezbollah) ».

Selon lui, l’essentiel est que « la FINUL, telle que nous la connaissons et telle qu’elle agit au Sud-Liban, ne restera pas en l’état si les menaces américaines et israéliennes se concrétisent ».

