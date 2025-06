L’armée d’occupation israélienne a intensifié ses agressions contre le Sud-Liban, menant une nouvelle frappe aérienne, le mardi 24 juin, contre une voiture civile dans la région de Kfardjal, située entre Nabatieh et Adchit, et ce au lendemain d’une serie de raids contre les régions de Nabatieh et d’Iqlim al-Tuffah.

L’attaque au drone a couté la vie à trois membres de la même famille Bakri : un père et ses deux enfants. Le père était connu pour son travail dans le secteur bancaire.

Les équipes de la défense civile de l’Autorité islamique de la santé, ainsi que d’autres ambulanciers, ont éteint l’incendie provoqué par la frappe et transporté les corps des martyrs vers des hôpitaux du Sud-Liban.

Les forces d’occupation israéliennes continuent de violer l’accord de cessez-le-feu en vigueur, et ce nouveau crime s’inscrit dans une série d’agressions en cours contre le Sud-Liban depuis l’annonce de l’accord de trêve entré en vigueur le 27 novembre 2024.

Il convient de noter que cette escalade continue constitue une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu conclu sous l’égide des USA.

Depuis lors, des milliers de violations aériennes et terrestres ont été enregistrées, ciblant des zones peuplées et des installations civiles.