L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a félicité le peuple iranien pour sa « victoire sur l’entité sioniste artificielle », soulignant que cette entité « a été vaincu sous les coups de la République islamique et a failli s’effondrer ».

Dans un discours télévisé, le guide suprême de la Révolution islamique en Iran a déclaré : « Malgré tout ce bruit et ces allégations, le régime sioniste était au bord de l’effondrement total et écrasé sous les coups de la République islamique. »

Et de renchérir : « les États-Unis sont entrés en guerre immédiatement après avoir pressenti que l’entité sioniste ne survivrait pas sans leur intervention.»

Sayed Khamenei a affirmé que « l’agression américaine n’avait abouti à aucun résultat notable », indiquant que « la République islamique a porté un coup décisif aux USA et a prouvé sa capacité à affronter les plus grandes puissances mondiales.»

Le numéro un iranien a adressé sa « deuxième félicitation pour la victoire de l’Iran bien-aimé sur le régime américain. »

Et de poursuivre : « Ma troisième félicitation concerne l’extraordinaire unité du peuple iranien.Une nation de près de 90 millions d’habitants s’est unie, d’une seule voix, épaule contre épaule, pour soutenir résolument ses forces armées.

La nation iranienne a démontré sa singularité et a prouvé qu’en cas de besoin, sa voix unique sera entendue.

Messages décisifs

Sur un ton d’avertissement, l’Ayatollah Khamenei a affirmé que: « Toute agression contre l’Iran aura un prix très élevé…le régime sioniste n’aurait jamais imaginé recevoir de tels coups de la part de la République islamique. »

« Nos forces armées ont pu contourner les différentes défenses ennemies et frapper de nombreuses cibles au cœur de ses positions », a-t-il ajouté.

Et de renchérir: « Le président américain exagère les événements d’une manière sans précédent, ce qui reflète le besoin des États-Unis de telles allégations. Le président américain se cache derrière des allégations pour dissimuler la vérité. »

« Le président américain a déclaré dans l’un de ses discours que l’Iran devait capituler, et cette déclaration le dépasse… Il a tenté d’exagérer l’impact de la frappe américaine sur l’Iran et ses installations nucléaires, pour finalement découvrir plus tard que ces n’ont pas atteint leurs objectifs. »

Son Éminence a souligné que « l’accès de la République islamique à des centres américains vitaux comme la base aérienne d’Al-Udeid n’est pas accidentel », soulignant que « l’agression américaine contre nos installations nucléaires n’a atteint aucun des objectifs de l’ennemi ».

Il a souligné que le fait de « minimiser la frappe iranienne sur la base aérienne d’Al-Udeid vise à dissimuler la vérité, et le temps révélera l’étendue des pertes ennemies. »

« L’Iran, qui possède toute la grandeur, la détermination et la résilience nationale, ne se soumettra ni ne capitulera, comme le prétend Trump », a lancé le numéro un iranien.

Et de révéler : « L’objectif des États-Unis a toujours été de faire plier l’Iran, un objectif que les présidents américains précédents n’ont jamais évoqué, contrairement au président actuel ».

« L’insulte proférée par les Américains au peuple iranien ne se réalisera pas. Notre peuple est grand, notre État est fort et notre civilisation est imprégnée d’histoire. »

« Notre peuple est victorieux et honorable, et le restera, grâce à Dieu et à sa puissance », a conclu l’Ayatollah Khamenei.