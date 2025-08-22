Jeudi, les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont ciblé un site de commandement et de contrôle israélien et un rassemblement de soldats et de véhicules au sud-ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à l’aide de roquettes Rajum de courte portée de 114 mm.

À l’ouest de la ville, les Brigades Qassam ont ciblé un autre rassemblement de soldats et de véhicules israéliens sur l’axe Salah ad-Din, également à l’aide de roquettes Rajum de courte portée.

Elles ont également visé un troisième rassemblement sur l’axe Morag, au sud de la bande de Gaza, avec plusieurs obus de mortier lourds.

Les Brigades Qassam ont annoncé que « leurs combattants ont réussi mercredi à détruire un rassemblement de soldats et de véhicules israéliens près de la mosquée al-Rantisi, dans le secteur de Maan, au sud de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, à l’aide de plusieurs obus de mortier ».

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont également annoncé « une opération menée conjointement avec les Brigades Abdel Qader al-Husseini, au cours de laquelle des combattants de la résistance ont abattu un drone quadricoptère israélien dans le nord de la bande de Gaza vendredi dernier ».

De leur côté, les Brigades Al-Qods, branche militaire du Jihad islamique, ont publié « des images d’une embuscade sophistiquée menée par les Brigades Al-Qods et les Brigades Al-Qassam, ciblant des véhicules israéliens avec des engins explosifs et des missiles antichars à l’est du quartier de Shujaiyya, à l’est de la ville de Gaza ».

Les images de l’embuscade, menée par les Brigades Al-Qods et les Brigades Al-Qassam le 7 juillet, montrent la « détonation de deux chars israéliens Merkava équipés d’engins explosifs improvisés Thaqib et Shawaaz, et le ciblage d’un autre avec un missile antichar ».

Source: Médias