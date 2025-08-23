Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Casper Veldkamp, a annoncé sa démission vendredi, protestant contre ce qu’il décrit comme « une entrave à ses tentatives d’imposer de nouvelles mesures et pressions sur Israël ».

M. Veldkamp a déclaré dans un communiqué officiel que « le gouvernement néerlandais a déjà pris des mesures importantes », ajoutant : « J’ai senti une résistance au sein du gouvernement à toute nouvelle action en raison de la situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie occupée ».

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a affirmé avoir perdu espoir de voir cette position évoluer, déclarant : « Cela ne changera pas dans les mois et les années à venir. Si ma marge de manœuvre est aussi limitée, je rentrerai chez moi et rédigerai ma lettre de démission », selon Dutch News.

De son côté, le député Eric van der Burg, du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), s’est dit « choqué par la décision de démissionner ». Les partis d’opposition de gauche ont exprimé « leur déception », estimant que « Veldkamp n’a pas réussi à obtenir le soutien nécessaire à ses actions ».

Jeudi, Veldkamp a déclaré aux médias son intention de prendre des mesures supplémentaires contre « Israël ». Cependant, un débat parlementaire de cinq heures a révélé une profonde division au sein du gouvernement intérimaire, les partis BBB et VVD refusant d’aller au-delà des mesures actuelles.

Le site web néerlandais a indiqué que « les mesures néerlandaises actuelles contre Israël se limitent à une interdiction d’entrée sur le territoire des ministres israéliens Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ».

Les relations entre les Pays-Bas et « Israël » se détériorent clairement. La Haye a cherché, au sein de l’Union européenne, à imposer des sanctions économiques et commerciales à Tel-Aviv, et l’Agence de sécurité nationale néerlandaise a inscrit ce pays pour la première fois sur la liste des menaces à la sécurité nationale néerlandaise, malgré l’éloignement géographique.

Depuis près de 23 mois, la bande de Gaza est en proie à une guerre d’extermination, caractérisée par des bombardements, un siège et la famine. Selon le ministère de la Santé, cette guerre a fait 62 263 martyrs et 157 365 blessés.

Source: Médias