Le commandant du quartier général militaire central de Khatam al-Anbiya a fait part de la préparation totale au combat des forces armées iraniennes pour lutter contre tout acte d’agression potentiel des ennemis contre l’Iran.

« Les forces armées sont totalement prêtes, elles surveillent de près tous les mouvements de l’ennemi. S’il fait une erreur de calcul et tente à nouveau d’empiéter sur le sol sacré de notre pays, il fera face à une réponse plus écrasante qu’auparavant », a déclaré mercredi le général de division Ali Shadmani.

Cette annonce intervient alors que la marine iranienne doit lancer jeudi la phase opérationnelle de son exercice de missiles Eqtedar (Autorité) 1404.

Le porte-parole de la marine iranienne, le contre-amiral Abbas Hassani, a indiqué que l’exercice de missiles de deux jours se déroulera en mer d’Arabie et dans le nord de l’océan Indien.

Il implique des navires de surface et sous-marins, des unités aériennes, des sites de missiles côte-mer, des plates-formes de missiles basées en mer et des unités de guerre électronique.

L’exercice comprendra également des lancements de missiles, des exercices de guerre électronique et des opérations de drones basés sur l’expérience acquise lors d’exercices précédents et des directives opérationnelles établies.

En évoquant les armements et les systèmes de missiles, le porte-parole de la marine a souligné qu’une large gamme de missiles de croisière de précision à courte, moyenne et longue portée sera utilisée pour cibler et détruire les navires de surface.

L’exercice « Eqtedar » vise à améliorer la préparation au combat des forces armées, à renforcer la confiance du peuple, à optimiser la planification opérationnelle, les capacités de commandement et de contrôle et à renforcer la dissuasion sur la base de l’expertise nationale.

L’Iran utilisera ses nouveaux missiles en cas de nouvelle agression

Mercredi également, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, a déclaré que les missiles utilisés par les forces armées contre Israël lors de la guerre de 12 jours de juin dernier avaient été produits localement il y a des années de cela, avertissant que des missiles nouvellement fabriqués avec des capacités bien meilleures seraient utilisés en cas de nouvelle attaque israélienne.

« Lors de la guerre de 12 jours, nous avons affronté une puissance pleinement soutenue. Dans cette guerre, la République islamique d’Iran n’a pas affronté uniquement le régime sioniste, car toutes les capacités logistiques, de renseignement et de soutien des États-Unis étaient présentes », a indiqué le ministre.

Les forces armées iraniennes ne dépendent pas des ressources étrangères et emploient les équipements fabriqués localement par les industries de défense iraniennes.

« Le monde a été témoin que les missiles lancés par l’Iran ont atteint leurs cibles avec précision et infligé de graves dommages au régime israélien », a-t-il fait remarquer.

« Les missiles utilisés lors de la guerre de 12 jours ont été produits par le ministère de la Défense il y a plusieurs années. Aujourd’hui, nous possédons des missiles aux capacités bien plus supérieures, et si l’ennemi sioniste se livre à un nouvel acte d’aventurisme (contre l’Iran), nous les utiliserons sans aucun doute », a-t-il ajouté.

Nasirzadeh a également précisé que le régime israélien avait utilisé toute la puissance de ses soi-disant systèmes de défense aérienne pendant cette guerre, notamment les systèmes THAAD, MIM-104 Patriot, Dôme de Fer et Arrow et que malgré cela le régime n’a réussi à empêcher que 40 % de nos missiles d’atteindre leurs cibles, et ce, au cours des premiers jours de la guerre.

Mais que, dans les jours qui ont suivis, 90 % de nos missiles ont atteint leurs cibles, ce qui montre clairement que notre expérience s’est accrue tandis que les capacités de défense de la partie adverse ont diminué, a noté le responsable.

Et d’ajouter : « A cette cadence les forces armées de la République islamique auraient sans aucun doute eu le dessus. »

Le 13 juin 2025, le régime israélien a lancé des frappes contre l’Iran, ciblant plusieurs installations civiles, militaires et nucléaires. Cette agression s’est soldée par l’assassinat de plusieurs commandants militaires et de scientifiques nucléaires iraniens.

En représailles, l’Iran a lancé des attaques de drones et de missiles contre les territoires occupés ; une opération militaire sans précédent baptisée Vraie Promesse III.

Le 22 juin 2025, l’armée de l’air et la marine américaines sont intervenues en menant des frappes aériennes contre trois installations nucléaires iraniennes.

Le lendemain, le 23 juin, les forces iraniennes ont riposté en tirant plus de 30 drones et missiles contre la base américaine au Qatar. L’opération est connue sous le nom de code « Opération Annonce de la Victoire ». Des parties importantes de l’installation ont été endommagées.

Finalement, le 24 juin, après avoir subi de lourdes pertes, le régime israélien et les États-Unis ont été contraints d’accepter une cessation des hostilités.

Source: Avec PressTV