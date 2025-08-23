Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a affirmé que « parler de faire pression sur l’Iran pour le contraindre à capituler est un non-sens », soulignant que « les Iraniens ont prouvé lors de la dernière guerre qu’ils ne capituleront pas ».

M. Larijani a expliqué que « les négociations ne sont fructueuses que lorsque l’autre partie comprend que la guerre est vaine et cherche à résoudre les problèmes par le dialogue ».

Cependant, il a estimé « qu’utiliser les négociations comme prétexte à d’autres fins ne constitue pas une véritable négociation », notant que « la condition de l’Iran est d’engager des négociations sérieuses ».

Il a ajouté : « S’ils veulent la guerre, qu’ils fassent ce qu’ils veulent. Lorsqu’ils se repentiront et reculeront, ils pourront retourner à la table des négociations ».

Concernant la sécurité, M. Larijani a indiqué que « son pays s’efforce de combler les lacunes en matière de sécurité », confirmant que « des sessions extraordinaires étaient organisées à cet effet ».

Il a indiqué que « le problème doit être résolu sans hésitation », expliquant que « la violation ne se limite pas aux facteurs humains, mais inclut également des aspects liés aux technologies modernes ».

Concernant la question nucléaire, Larijani a souligné que « la possibilité pour l’Iran de se retirer du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires demeure toujours envisageable », expliquant que « la mise en œuvre d’une telle décision doit être menée avec discernement et après étude de sa faisabilité ».

Il a noté que « l’Iran ne cherche pas à se doter de la bombe nucléaire », soulignant que « le traité ne lui a apporté aucun avantage ».

Larijani a également réitéré l’engagement de Téhéran en faveur de la diplomatie, affirmant : « L’Iran n’abandonnera jamais la diplomatie, car c’est un outil, et ce qui compte, c’est quand et comment nous l’utilisons ».

Il a toutefois averti que « la transformation de l’arène diplomatique en théâtre par l’ennemi ne produira rien », ajoutant que « la diplomatie qu’ils pratiquent actuellement vise à créer des prétextes », tout en soulignant que « son pays ne boycottera pas le processus diplomatique ».

Larijani : La Résistance n’a pas faibli et a été créée par la souffrance du peuple

Larijani a déclaré : « S’ils pensent que la Résistance s’est affaiblie, pourquoi continuent-ils à la presser autant ? On exerce généralement une pression sur les forts, et si elle est faible, elle n’en aura pas besoin ».

Il a ajouté : « Vous prétendez avoir éliminé le Hamas, alors pourquoi craignez-vous maintenant de prendre le contrôle de Gaza ? Vous avez tué et affamé des gens, mais vous n’avez pas réussi à éliminer le Hamas, ce qui témoigne de sa détermination et de sa résistance ».

Il s’est également adressé au Hezbollah, soulignant que « l’émergence du parti est le résultat de l’occupation de Beyrouth par Israël et de son contrôle total sur la ville. Il est naturel pour tout peuple de refuser de se soumettre à l’occupation, et c’est ainsi que s’est formé le noyau dur du Hezbollah ».

Il a estimé: « Ceux qui prétendent aujourd’hui que l’Iran a créé le Hezbollah sont ceux-là mêmes qui l’ont créé par leur propre comportement. Certes, nous avons aidé et continuerons d’aider, mais l’essence même du parti a été créée par le peuple libanais, et il est devenu un atout pour lui et une reconnaissance des capacités de la résistance ».

Il a déclaré : « La même logique s’applique à l’Irak, où l’occupation américaine a conduit à l’émergence de mouvements de résistance, réponse naturelle à l’injustice et au comportement irréfléchi des soldats ».

Concernant le Yémen, Larijani a conclu : « Les Houthis ont toujours existé, mais la résistance est apparue lorsque les bombardements américains et saoudiens ont commencé. La nécessité de la résistance réside dans la volonté du peuple de se défendre, et c’est ainsi que des mouvements de résistance ont émergé partout pour faire face à l’injustice et repousser l’agression ».

Source: Médias