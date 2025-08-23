Les forces armées yéménites ont annoncé vendredi que « leurs missiles ont mené une opération militaire ciblant l’aéroport Ben Gourion, dans la région occupée de Jaffa, à l’aide d’un missile balistique hypersonique Palestine 2 ».

Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que « le missile a contourné les systèmes d’interception israéliens et atteint sa cible ». Il a souligné que « l’opération a semé la confusion au sein des rangs ennemis, contraint des millions de colons à fuir vers des abris et entraîné la suspension des opérations aéroportuaires ».

Il a ajouté que « l’armée de l’air a mené deux opérations militaires à l’aide de drones, ciblant deux cibles militaires vitales de l’occupation israélienne à Jaffa et Ashkelon », confirmant que « les deux opérations ont atteint leurs objectifs ».

Il a expliqué que « ces opérations constituent une victoire pour le peuple palestinien opprimé et ses moudjahidines, et une réponse aux crimes sionistes de génocide et de famine commis contre notre peuple dans la bande de Gaza ».

Saree a conclu sa déclaration en s’adressant au peuple palestinien que « le Yémen, avec son peuple loyal, son armée moudjahidine et ses dirigeants fidèles, se tient à vos côtés jusqu’à ce que l’agression contre vous cesse et que le siège soit levé », louant leur héroïsme et leurs sacrifices face à l’occupation.

