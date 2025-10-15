Porte-parole du Hamas Hazem Qassem: L’occupation a commis une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu en tuant des civils à Chouja’iya et Rafah, et nous appelons les médiateurs à contraindre l’occupation à respecter les engagements liés à cet accord – Site de la chaîne AlManar-Liban
