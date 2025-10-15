Un homme palestinien est tombé en martyre, ce mercredi matin, après avoir été attaqué par les forces d’occupation israéliennes dans la localité d’al-Ram, au nord d’AlQods occupée.

Des sources locales ont rapporté que les forces d’occupation ont tué Salim Raji Hassan al-Far, 57 ans, un habitant du gouvernorat de Jénine, le frappant mortellement à la tête.

Le Croissant-Rouge palestinien a pour sa part affirmé que ses équipes ont récupéré le corps du martyr au poste de contrôle de Qalandia et l’avaient transféré au Complexe médical palestinien.

Dans le même contexte, les forces d’occupation ont fermé, ce mercredi matin, le poste de contrôle de Jaba’, provoquant un important embouteillage entre les localités d’al-Ram et de Jaba’, au nord d’AlQods occupée.

Les forces d’occupation ont également effectué des perquisitions dans le quartier d’al-Zughayer, dans la ville de Kafr Aqab, au nord d’AlQods.

L’entrée du village d’al-Mughayyir à Ramallah a aussi été bouclé par les soldats israéliens, empêchant toute entrée et sortie des habitants.

Des sources locales ont rapporté que les forces d’occupation ont arrêté Mustafa Musa Nawwara, originaire du quartier de Jabal al-Mawaleh, Muhammad Raed Zawahra, originaire d’al-Karkafeh, Raed Abdul Karim al-Madbouh, originaire du quartier de Caritas à Bethléem, et Zakaria Jamal Awida, originaire de Handaza, à l’est de Bethléem, après avoir perquisitionné et fouillé les domiciles de leurs familles.

Parallèlement, des affrontements ont éclaté entre des jeunes hommes et les forces d’occupation lors d’un assaut contre le village de Tayasir, à l’est de Tubas. Ces affrontements ont coïncidé avec l’attaque à l’explosif menée par la Résistance contre des véhicules de l’occupation dans la ville de Tamoun, au sud-est de Tubas.

Par ailleurs, mardi soir, un colon a enlevé quatre Palestiniens du village de Beit Ur al-Fuqa, à l’ouest de Ramallah, près de l’avant-poste colonial construit sur des terres palestiniennes à Wadi Suleiman.

Les forces d’occupation sont alors intervenues pour protéger le colon, et agressé des Palestiniens qui tentaient de secourir les jeunes kidnappés, blessant quatre d’entre eux. Les forces d’occupation ont arrêté deux des jeunes kidnappés, Khaled Munif Samara et Mohammad Ibrahim Samara.