Porte-parole du Hamas Hazem Qassem: Le mouvement continue d’appliquer l’accord concernant la restitution des corps des soldats israéliens détenus par les Brigades al-Qassam, conformément à son engagement envers l’accord du cessez-le-feu à Gaza – Site de la chaîne AlManar-Liban
