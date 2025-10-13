Le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, a souligné que la guerre des Douze Jours « nous a apporté des leçons équivalentes à 12 ans d’expérience ».

Hatami a annoncé que, sur cette base, « nous avons adopté de nouvelles perspectives pour faire face à toute menace, ce qui permettra de prendre des mesures plus efficaces pour affronter l’ennemi et le punir sévèrement ».

Lors d’une réunion avec des membres du Comité de sécurité nationale du Conseil consultatif iranien, Hatami a souligné que le concept de « paix par la force » signifie imposer la souveraineté mondiale par la force militaire.

Hatami a estimé que le contenu de ce concept de « paix par la force » révèle que « la diplomatie est aujourd’hui bien plus faible qu’elle ne l’était par le passé ».

Il a ajouté : « La logique dominante aujourd’hui, du point de vue de l’ordre international hégémonique, est la logique de la force, et nous en avons vu des exemples marquants dans l’agression de l’entité sioniste contre Gaza, l’Iran, la Syrie, le Liban et le Qatar ».

Le commandant en chef de l’armée iranienne a estimé que « la seule façon de surmonter cette logique est de devenir fort et puissant ».

Source: Médias