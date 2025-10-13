Le journal Israel Hayom a révélé lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annulé sa visite au sommet de Charm el-Cheikh à Gaza en raison de l’opposition de certains pays participants.

Netanyahu avait précédemment affirmé qu’il ne participerait pas au sommet de Charm el-Cheikh « en raison des fêtes juives », après avoir reçu une invitation du président américain Donald Trump, selon son cabinet.

Cet événement intervient alors que la présidence égyptienne a annoncé la participation de Netanyahu au sommet, suite à un appel téléphonique du président égyptien Abdel Fattah El-Sissi l’informant de sa présence.

Il est à noter que des sources irakiennes ont indiqué à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen plus tôt lundi que le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani se retirerait du sommet de Charm el-Cheikh si Netanyahu y participait.

Source: Médias