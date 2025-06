Le député Ali Fayyad, membre du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance au Parlement libanais, a affirmé que des pressions américaines étaient exercées sur le gouvernement libanais concernant la question du désarmement de la Résistance.

Dans une interview accordée à la chaine de télévision d’information libanaise Al-Mayadeen, il a souligné que « les États-Unis cherchent à imposer un calendrier pour le retrait de ces armes, afin de renforcer ces pressions ».

Selon Fayyad, « les Américains disent attendre une réponse du gouvernement libanais la semaine prochaine concernant le désarmement de la Résistance », estimant qu’ils agissent graduellement selon le principe de la politique graduelle.

Selon Fayyad, Washington « tente également de faire chanter le Liban sur sa sécurité lorsqu’il parle de protéger ses frontières orientales ».

Il a estimé que proposer le principe « étape par étape » concernant le dossier de la résistance était sujet à discussion et à examen, mais que cela « exige que l’État libanais ait confiance en lui-même et en sa force, et qu’il devienne plus ferme et plus résilient face aux exigences américaines et israéliennes », soulignant que « le Liban n’est pas faible ».

Fayyad a expliqué à Al-Mayadeen que la question des armes de la résistance était en cours de discussion avec l’État libanais, soulignant que « la question sera résolue après le retrait israélien complet des territoires libanais occupés ».

Source: Média