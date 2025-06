Le Hezbollah a présenté ses plus sincères condoléances au Guide de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et au cher peuple iranien, pour le martyre du grand commandant, le général de division Mohammad Saeed Izadi (Hajj Ramadan), responsable du dossier de la Palestine et d’AlQods dans notre région.

« Son martyre constitue un signe d’honneur pour la voie vers AlQods et la Palestine, et un signe avant-coureur de victoire, si Dieu le veut », ajouté le Hezbollah dans un communiqué publié ce vendredi 27 juin.

Et de renchérir: « Nous connaissions le général martyr Izadi comme un étendard de la Palestine et d’AlQods. Il a vécu parmi nous pendant des décennies, luttant, soutenant et développant la résistance palestinienne, consacrant tout son énergie et ses compétences à son service. Grâce à ses efforts constants et à sa foi profonde, il a pu insuffler un renouveau majeur et une avancée qualitative dans les méthodes de fonctionnement, les capacités, la production et les plans de la résistance.»

« Le général martyr était un exemple d’action infatigable et acharnée. Grâce à ses relations étroites avec divers mouvements et groupes de résistance de la région, il a constitué un réseau de communication efficace et influent. Il organisait fréquemment des réunions stratégiques et importantes afin d’échanger son expertise et de la mettre au service de la cause palestinienne et de sa libération ».

Et de noter: « Le général de brigade martyr Izadi a reçu la plus haute distinction du martyre pour l’amour de Dieu Tout-Puissant. Il était le meilleur représentant de la République islamique d’Iran, de sa révolution et de son Corps des gardiens de la révolution. Par son combat et son chemin béni, il a exprimé la vision courageuse et sage de la voie de la grande révolution islamique, nourrie par l’esprit lumineux de l’imam Khomeiny (que son âme soit sanctifiée). »

Et le Hezbollah de conclure: « Nous avons appris de l’école de l’imam Hussein (S) que le martyre donne vie à la nation et que les martyrs en sont les phares. Béni sois-tu par le paradis éternel. Nous implorons Dieu Tout-Puissant d’accorder la victoire à la voie de la libération de la Palestine, grâce à la résistance honorable en Palestine et dans la région, et grâce au peuple palestinien inébranlable, dévoué et courageux. »

Rappelons que le général Izadi est tombé en martyre, le 22 juin 2025, suite à une agression israélienne visant un batiment dans la ville de Qom, au sud-ouest de Téhéran.